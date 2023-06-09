İranlı Ressam Reyhun Jabbary'nin 'City Dream' Sergisi Açıldı

İranlı ressam Reyhun Jabbary'nin 'City Dream' adlı resim sergisi, Bağımsız Sanat Vakfında açıldı. Jabbary, eserlerinde daha çok denizin ve gökyüzünün mavisini yansıtmaktan hoşlandığını ifade etti. Sergi, 24 Haziran'a kadar gezilebilecek.

İranlı ressam Reyhun Jabbary'nin "City Dream" adlı resim sergisi, Bağımsız Sanat Vakfında açıldı.

Jabbary, AA muhabirine, İran'da mimarlık eğitimi aldığını ve bir süre sektörde çalıştığını söyledi.

Dünyanın farklı yerlerinde yaşadığını dile getiren Jabbary, "Tarihi eserler, mekanlar çok ilgimi çekiyordu. Bunları yavaş yavaş çizmeye ve kendi tarzımda değiştirmeye başladım." dedi.

Yaklaşık 7 yıldır İstanbul'da yaşadığını aktaran Jabbary, eserlerinde daha çok denizin ve gökyüzünün mavisini yansıtmaktan hoşlandığını ifade etti.

Reyhun Jabbary, Bağımsız Sanat Vakfının bulunduğu tarihi binayı çok sevdiğini belirterek, "İlk gördüğüm andan itibaren burada bir sergi açmak istedim. Böyle bir mekanda eserlerimle yer almaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Bağımsız Sanat Vakfı kurucusu ve serginin küratörü Hülya Yazıcı ise Jabbary'nin şehirlerin mimari yapısıyla ilgili özel gözlemleri bulunan bir sanatçı olduğuna işaret ederek, "Modern şehir ile eski şehirleri karşılaştıran, yaşama biçimlerini araştıran birtakım deneysel çalışmaları oldu." dedi.

Sanatçının, şehirleri çizgisel ve geometrik formlarla anlattığını kaydeden Yazıcı, "Modern şehirlerin dışarıya açılan pencerelerinden hareketle bir arayış var. Yani dışarısı ile içerisi arasında insanların kurduğu ilişkiye ve özgürleşebildikleri alanlar olarak pencerelere odaklanmış çalışmalarında." değerlendirmesinde bulundu.

Resim, fotoğraf, mimari ve tasarım gibi sanat dallarında çalışmalar yapan Jabbary'nin 35 eserinin yer aldığı sergi, 24 Haziran'a kadar gezilebilecek.