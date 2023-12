İranlı besteci Alireza Ghorbani ve Anadolu'nun müziğini taşıyan Coşkun Karademir İstanbul'da sahne alacak

İran geleneksel müziğinin temsilcilerinden besteci, şair ve yorumcu Alireza Ghorbani ve Anadolu'nun müziğini sazı, kopuzu ve kendine has yorumuyla dünyaya taşıyan Coşkun Karademir, İstanbul'da konser verecek.

İran geleneksel müziğinin temsilcilerinden besteci, şair ve yorumcu Alireza Ghorbani ve Anadolu'nun müziğini sazı, kopuzu ve kendine has yorumuyla dünyaya taşıyan Coşkun Karademir, 6 Aralık tarihinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacaklar.

Konserde, Ghorbani'nin vokali ile Karademir'in bağlama ve kopuzuna; Hesam Naseri'nin setar ve elektronik enstrümanları, Saman Samimi'nin kamançası, Emre Sınanmış'ın duduğu, Ömer Arslan'ın perküsyonu ve Dara Darai'nin bası eşlik edecek. Geleneksel eserlerle modern yorumların bir arada sunulacağı akşamda sanatseverler, Anadolu ve İran coğrafyasının destansı tarihini müziğin dilinden dinleyecek. Konser, 6 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

ALİREZA GHORBANİ HAKKINDA

Alireza Ghorbani, geleneklerde derin kökleri olan ancak diğer kültürlere karşı doyumsuz merak ve geniş açık fikirliliğe sahip bir sanatçı olarak biliniyor. İran'ındaki 1970'lerin ve 80'lerin karışıklıkların ortasında doğan Ghorbani, Fars klasik eserlerinin tartışmasız ustası kabul edilen Mohammed Reza Shajarian'a layık bir halefi olduğunu iddia ediyor. Ghorbani şimdiye kadar İran ve Avrupa'da 19 albüm yayınladı. Ayrıca, Avrupa'da Le Rhythm de La Parole, Souffles du Monde gibi birçok uluslararası projede ve Tunuslu şarkıcı Dorsaf Hamdani ile iş birliği, Düsseldorf Senfoni Orkestrası ile konser, Viyana Kamel Orkestrası ile konser, Köln Filarmoni'de performans ve Vancouver Opera Orkestrası ile konser gibi projelerde yer aldı. Sinema ve televizyon sanatçılarıyla da iş birliği yapan Ghorbani'nin İran'ın ünlü dizi müziklerinde de imzası bulunuyor. Bunların en önemlileri "Şeb-e Dahom", "Madar-e Sefr Darajeh", "Kimya" ve "Ağigh".

COŞKUN KARADEMİR HAKKINDA

Çocuk yaştan itibaren aşık olduğu bağlamasıyla Anadolu'nun tüm renklerini sanatına işleyen Coşkun Karademir, çeşitli projelerde yer aldı. İran'ın dünyaca ünlü sesi Mahsa Vahdat'ın yer aldığı The Secret Ensemble grubunun ilk albümü 'Kuşların Çağrısı' ve sonrasında yayınlanan 'Endless Path' gerek basın, gerek müzik otoriterleri tarafından bir başyapıt olarak kabul edildi. 'Öz' albümü ile dünya müziği listelerinde üst sıralarda yer alan, bu proje ile dünyaca ünlü müzik fuarı Womex'te Türkiye'yi temsil eden Coşkun Karademir, Hesam Naseri ile yayınladıkları 'Interlude' albümüyle de 'The Akademia Music Awards' tarafından 'Best World Beat Ep' ve 'Global Music Awards' tarafından da 'Silver Medal' ödüllerine layık görüldü. Erik Hillestad'ın prodüktörlüğünü yaptığı ve KKV etiketi altında dünya müzik piyasasına sunulan Endless Path albümü, basın ve müzik otoriteleri tarafından 'mistik müziğin bir şaheseri' olarak övgüyle karşılandı. Karademir; solo, duo, kuartet ve ansambl projeleriyle yerel müzik dokularını dünya müzik dinleyicilerine sunmaya devam ediyor. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından kendi alanlarında başarılı sanatçılarla orijinal projeler üreten sanatçı; albüm ve konser projelerinin yanı sıra film ve televizyon dizileri için de müzikler yapmaya devam ediyor.