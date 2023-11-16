İran'da 12. Nar Festivali Başladı

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 12. Nar Festivali ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen yetiştiricilerin katılımıyla devam ediyor. Festivalde nar ve nar ürünleri sergileniyor.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 12. Nar Festivali ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen yetiştiricilerin katılımıyla devam ediyor.

Festivale, İmam Humeyni Cuma Mescidi bahçesi ile AB ve Ateş Parkı başta olmak üzere Tahran'da birçok mekan ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde yetişen narların başkentlilere sunulduğu festivalde stantları renklendiren meyvelerin yanı sıra nar suyu, şerbeti, nar ekşisi, pestili, reçeli ve nar marmeladı gibi çoğu ev yapımı ürünler de satışa sunuluyor.

Tahran'da 9 Kasım'da başlayan 12. Nar Festivali, İmam Humeyni Cuma Mescidi'nde 17 Kasım'a, diğer yerlerde ise 22 Kasım'a kadar 12.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.