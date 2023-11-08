Irak'ta Gazze Temalı Resim Sergisi Açıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in yoğun saldırıları altında hayatta kalmaya çalışan Filistinliler ile dayanışma için "Gazze" temalı resim sergisi açıldı.

Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından organize edilen resim sergisine çok sayıda ressam katıldı.

Sergide, Gazze halkının çektiği sıkıntıları yansıtan yağlı boya resimlerle dünyaya "ateşkes" mesajı verildi.

AA muhabirine konuşan Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Vekili Fazıl el-Bedrani, "Gazze ve tüm Filistin halkı, her gün İsrail saldırıları altında inliyor ve ölüyor. Bu durum, tüm dünyanın ve kurumların Filistin halkıyla dayanışma içinde olmasını gerektiriyor. Bu da işgalcilere karşı yüksek bir ses ve haykırış niteliğindedir." dedi.

Gazze halkının toplu katliama uğradığını vurgulayan Bedrani, şunları kaydetti:

"Gazze halkı dünyadan dayanışma görürse dayanıklılığını sürdürecek. Bu dayanışmamız, Batı ve Siyonist saldırıları ile onu destekleyen medya organlarını da susturacak ve gücünü zayıflatacak."

"Televizyon ekranlarından izlediğim her çocuk ve kadın için gözyaşı döküyorum"

Iraklı kadın ressam Meyyade Nazım, çizdiği tabloyu şöyle anlattı:

"Tablomda etrafı gülle sarılı kadın, erkek ve çocuk bulunuyor. Bu üç figür, tüm Arap dünyası ve Filistin'i temsil ediyor. Kudüs'ü simgeleyen tablodaki kubbe ise her Filistinlinin başındaki miğferi temsil ediyor."

Filistin'de olup bitenlerin büyük felaket ve toplu soykırım olduğunu vurgulayan Nazım, direnişlerinde haklı olan Filistin halkı ve tüm bölge için barış istediğini söyledi.

Nazım, "Televizyon ekranlarından izlediğim her çocuk ve kadın için gözyaşı döküyorum. Olup bitenlere çok üzülüyorum. Filistinliler bizi ve devletlerimizi de temsil ediyor." diye konuştu.

"Irak, son nefesine kadar Gazze'nin yanında"

Diğer bir ressam Hatem Mesudi de sadece Irak halkının değil, tüm dünyanın Gazze'de olup bitenlerle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Mesudi, "Gazze'de yaşananlar tüm İslam dünyasının da meselesidir. Irak, son nefesine kadar Gazze'nin yanında olacak." dedi.