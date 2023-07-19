Irak'a ait alçıtaşından yapılmış duvar resmi iade edildi

Irak Dışişleri Bakanlığı, M.Ö. 7. yüzyılda Asur dönemine ait bir duvar resminin ülkeye iade edildiğini duyurdu. Resim, İsviçre yetkilileri tarafından Irak Büyükelçiliği'ne teslim edildi.

BAĞDAT, 19 Temmuz (Xinhua) -- Irak Dışişleri Bakanlığı, M.Ö. 7. yüzyılda Asur dönemine dayanan alçıtaşından yapılmış duvar resminin, ülkeye iade edildiğini belirtti.

Bakanlıktan Salı günü yapılan açıklamada, metal bir kaidenin üzerinde duran ve palmiye ağaçlarıyla çevrili üç kişiyi taşıyan at ve at arabasının kazındığı duvar resminin, İsviçre yetkilileri tarafından Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed Cevad Mehdi'ye başkent Bern'de teslim edildiği bildirildi.

Resmi istatistiklere göre, Saddam Hüseyin rejiminin 2003'te ABD önderliğindeki askeri birlikler tarafından devrilmesinden sonra Taş Devri, Babil, Asur ve İslam medeniyeti dönemlerine ait yaklaşık 15.000 parça kültürel kalıntı, yağmacılar tarafından çalındı ya da yok edildi.

2014'te Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Irak'ın kuzeyi ve batısındaki birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmesinden sonra, Musul Müzesi ile antik Hatra ve Nemrud antik kentleri yıkılarak çok sayıda antik eser ülke dışına kaçırıldı.

Irak'ta 10.000'in üzerinde bölge resmen arkeolojik bölge olarak tanınmasına karşın bunların çoğu korunmuyor ve pek çoğu halen yağmalanıyor.