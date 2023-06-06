IPF'de Özbekistan Edebiyatı Özel Oturumu Düzenlendi

İstanbul Publishing Fellowship Program (IPF) kapsamında "Özbekistan Edebiyatı Özel Oturumu" düzenlendi. IPF, yayın dünyasını İstanbul'da ağırlıyor. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen oturumda Türkiye ve Özbekistan'daki yayıncılık faaliyetleri ile iki ülke edebiyatı ele alındı.

8. Istanbul Publishing Fellowship Program (IPF) kapsamında "Özbekistan Edebiyatı Özel Oturumu" düzenlendi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İstanbul Valiliği himayesinde, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen IPF, yayın dünyasını İstanbul'da ağırlıyor.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Murat Özel'in yönettiği özel oturumda Türkiye ve Özbekistan'daki yayıncılık faaliyetleri ile iki ülke edebiyatı ele alındı.

"Edebiyat öncelikle milleti birleştiriyor"

Özbekistan Heyeti Başkan Vekili Majidov Gayrat Axadoviç, konuşmasında Yunus Emre'nin sözlerinden alıntı yaparak İstanbul'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edebiyatın ülkeleri ve insanları birleştirici gücünü vurgulayan Axadoviç, "Bugün bu etkinlikte yayıncılar olarak birbirimizle tanışıp fikir alışverişinde bulunacağız." dedi.

Axadoviç, Türk edebiyatından Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Sait Faik Abasıyanık, Bahaettin Karakoç gibi yazarların ve Özbekistanlı halk şairlerinin eserlerine değinerek, "Bizim ülkemizde edebiyata olan ilgi en üst düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya edebiyatından eserler tercüme ediliyor"

Özbekistan Yayınevi Çeviri Bölümü Başkanı Omonov Muhiddin Sattoroviç ise yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, "Sadece Orta Asya edebiyatı değil dünya genelinden pek çok eseri Özbekçe'ye çeviriyoruz." dedi.

Dünya Edebiyat Dergisi'nin Özbekistan'da 25 yıldır yayın hayatına devam ettiğini ve tüm dünyadan eserlerin tercüme edilerek dergide yayınlandığını aktaran Sattoroviç, "Ben de birçok eserin Rus dilinden Özbekçe'ye tercümesini yaptım." ifadesini kullandı.

Özbekistan'daki üniversitelerde dünya dilleri üzerine çalışmaların yapıldığı bölümlerin bulunduğunu anlatan Sattoroviç, bu okullarda öğrencilerin Fransızca, Almanya gibi dillerden tercüme yapmayı öğrendiklerini dile getirdi.

Oturumun ardından katılımcılar, Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan "Kutsal Risalet Yazma Mushaf Sergisi"ni gezerek sergilenen tarihi Kur'an-ı Kerim nüshalarını inceledi.

Bu yıl "Odak Ülke" olan Özbekistan'la ilgili özel etkinliklere ev sahipliği yapan IPF kapsamında 3 gün boyunca 66 ülkeden 410 yayıncı bir araya gelerek görüşmeler yapıyor.

Ayrıca "Türkiye'de Yayıncılığın Yeni Tema ve Eğilimleri", "Dünya Yayıncılık Pazarında Yeni Gündemler", "Latin Amerika Edebiyatı Dünya Kanalına Nasıl Dahil Oldu?", "Zor Zamanlarda Yayıncılık-Mülteci Yayıncı Olmak" başlıklı oturumlara konularında uzman isimler konuk oluyor.