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İpek Yolu'nda Kullanılan Paralara Tarihsel Bir Bakış

İpek Yolu'nda Kullanılan Paralara Tarihsel Bir Bakış

Kültür Sanat Haberleri

Paraların dili olsaydı, bize nasıl hikayeler anlatırlardı? Xi'an'daki bir müzede çok özel, eski bir yabancı sikkeye denk geldik. Bu paraya bakınca, kadim zamanlardan bugüne Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki yakın ticari ilişkileri ve dostane etkileşimi hissedebiliyoruz.

Dünden bugüne İpek Yolu'nda kullanılan paralara tarihsel bir bakış

(Türkçe altyazılı)

Paraların dili olsaydı, bize nasıl hikayeler anlatırlardı?

Xi'an'daki bir müzede çok özel, eski bir yabancı sikkeye denk geldik.

Bu paraya bakınca, kadim zamanlardan bugüne Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki yakın ticari ilişkileri ve dostane etkileşimi hissedebiliyoruz. (Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

Çin Halk Cumhuriyeti Orta Asya İpek Yolu Kültür Sanat Haberler

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