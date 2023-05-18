İpek Yolu'nda Kullanılan Paralara Tarihsel Bir Bakış

Paraların dili olsaydı, bize nasıl hikayeler anlatırlardı? Xi'an'daki bir müzede çok özel, eski bir yabancı sikkeye denk geldik. Bu paraya bakınca, kadim zamanlardan bugüne Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki yakın ticari ilişkileri ve dostane etkileşimi hissedebiliyoruz.