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İnkaya Mağarası'nda 86 bin Yıllık İnsan İzlerine Ulaşıldı

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Çanakkale'deki İnkaya Mağarası'nda yapılan kazılarda 86 bin yıl öncesine ait insan yaşam izleri ve 25 bin yontmataş bulundu. Kazılar, dönem insanlarının yaşam tarzı hakkında bilgi verecek.

86 bin yıllık mağarada 25 bin bulguya ulaşıldı

İnkaya Mağarası'ndaki insan iskeletleri, 86 bin yıllık yaşam izlerini belirleyecek

86 bin yıllık yaşam izlerini dönem insanlarının yaşam tarzları ve mağaradaki alan kullanımını insan iskeletleri belirleyecek

İnkaya Mağarası'nda 8 yılda 25 bin yontmataş bulundu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası'nda bu yılki kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı.

Çan'a bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası, 2016 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığında yapılan 'Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması' sırasında bulundu. İnkaya Mağarası'nda 2017-2020 yılları arasında Troya Müze Müdürlüğü başkanlığında, Prof. Dr. Özer'in bilimsel koordinatörlüğünde uluslararası bir ekiple kazı çalışmaları yapıldı. 2021 yılından itibaren ise kazı İsmail Özer başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleriyle gerçekleştirilen İnkaya Mağarası kazılarının bu yılki arazi çalışmaları 15 kişilik bir ekiple sürdürülüyor. Bu yılki kazı çalışmalarında Orta Paleolitik Dönem'de bölgede yaşamış fosil insanların çakmaktaşı ham madde ve sıcak su kaynakları nedeniyle uzun süreli ve yoğun bir şekilde bölgede ikamet ettikleri anlaşıldı. Kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı.

8 yılda 25 bine yakın yontmataş bulundu

Çan'ın Bahadırlı köyü sınırları içerisinde 8 yıldır devam eden İnkaya Mağarası kazı çalışmalarında çakmaktaşı ve bazalttan üretilmiş yongalar, dilgiler, kazıyıcılar, uçlar, çentikli ve dişlemeli aletler, çekirdek ve vurgaç gibi çeşitli buluntuların da yer aldığı 25 bine yakın yontmataş bulundu.

İnsan iskeletleri, 86 bin yıllık yaşam izlerini belirleyecek

İnkaya Mağarası'nda bu yılki kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı. Paleolitik Çağ insanlarının 86 bin yıl önce başlayarak binlerce yıl boyunca kesintisiz olarak yaşadıkları İnkaya Mağarası'nda gelecek yıllardaki kazı çalışmalarında iskelet kalıntılarına ulaşılarak, elde edilmiş yontmataşlar ve diğer bulgulardan yararlanarak dönem insanlarının davranışları, yaşam tarzları, beslenme alışkanlıkları ve mağaradaki alan kullanımları hakkında bilgilere ulaşılması hedefleniyor.

İnkaya Mağarası'nda 86 bin Yıllık İnsan İzlerine Ulaşıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Kültür Sanat

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