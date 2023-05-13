İngiltere'nin Liverpool kenti, 67. Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapıyor

Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından yılda yalnızca 1 defa düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın 67'ncisi, bu yıl İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenecek. Eurovision'un bu akşam yapılacak finaline 26 ülke katılacak ve yarışmanın ev sahipliğini, tarihte ilk defa geçen yıl birinci olan ülke değil, ikinci olan ülke yapacak.