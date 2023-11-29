İngiltere'de Filistin'e Destek Eylemleri Gerçekleştirildi

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında İngiltere'de düzenlenen iki eylemde kültür-sanat endüstrisi çalışanları ve işçi sendikası üyeleri Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında İngiltere'de düzenlenen iki eylemde kültür-sanat endüstrisi çalışanları ve işçi sendikası üyeleri Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS) üyeleri İngiltere Parlamentosu önünde, kültür ve sanat endüstrisinde çalışanlar ise Ulusal Tiyatro önünde Filistin'le dayanışma eylemi gerçekleştirdi.

Kültür-sanat alanındaki meslek kollarında görev yapanların eyleminde konuşan tiyatro çalışanı Gurnesha Bola, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde kültür-sanat kurumları, hükümet ve muhalefeti dünya genelindeki ateşkes çağrılarına katılmaya davet etti.

Sanat dünyasının İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarını kınadığını kaydeden Bola, "Hükümetimizin bu soykırımdaki sessizliği ve işbirliğine tepki gösteriyoruz. Kültür ve sanat kurumlarını sessizliklerini sona erdirmeye ve ateşkes çağrılarına katılmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'i Filistin'de gazeteci ve sanatçılara karşı saldırılarını sona erdirmeye ve tutsak gazeteci ve sanatçıları salıvermeye çağıran Bola, "Uluslararası kamuoyu ve İngiltere'nin Filistin halkının ve Filistinli mültecilerin Birleşmiş Milletler Şartı ışığında haklarını tanımasını, saygı göstermesini ve korumasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bola, dünyanın İsrail'in kültür ve sanat mirasına yönelik işlediği savaş suçlarını incelemesi gerektiğini de belirterek "Filistin'deki meslektaşlarımız, mesleklerini yıkılan kültür merkezlerinin enkazında yapmaya zorlanıyor. Kayıplarına yas tutabilmek için kapılarını kapattılar. Avrupa'da ve İngiltere'de eserlerinin sahnelenmesi ve ödül törenlerine katılmaları engellendi." diye konuştu.

Sanatçı, arşivci, koleksiyoner ve gazetecilerin mesleklerini sürdürebilecek güvenli ortamlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Bola, "Sanat eseri koleksiyonerlerinin, yok olma tehlikesi altındaki kültür mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için seslerini çıkarma ve anlamlı adımlar atma sorumluluğu bulunuyor." dedi.

Tiyatro yönetmeni Jo Tyabji de konuşmasında, "Sanatçılar olarak sözün ve görsellerin gücünü çok iyi biliyoruz. Eylülde on binlerce kişinin İsrail hava saldırılarında öleceği, temel haklara ulaşmalarının engelleneceği, ölüme terk edileceği söylenseydi ne düşünürdünüz?" ifadelerini kullandı.

Tyabji, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak niteleyerek "Şahit olduğumuz tek soykırım bu değil. İnsanların kültürü, dilleri, hayatları hakkında konuşma hakları da öldürülüyor." diye konuştu.

Soykırımın bir hazırlık sürecinden geçtiğini ve karşı çıkanları susturmayı amaçladığını söyleyen Tyabji sektörü Filistinli sanatçıların yaşadıkları karşısında sessiz kalmakla suçladı.

"İngiltere Parlamentosunda çoğunluğun ateşkese karşı oy kullanması bir utanç vesilesidir"

PCS'in İngiltere Parlamentosu önünde düzenlediği eylemde konuşan Savaşı Durdurun Koalisyonu Başkan Yardımcısı Chris Nineham da ülkede düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşlerinin "nefret yürüyüşü" olarak gösterilmeye çalışıldığını işaret etti.

Bu ifadeleri kullananların İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği toplu katliamları desteklediğini belirten Nineham, "İngiltere Parlamentosunda çoğunluğun ateşkese karşı oy kullanması bir utanç vesilesidir. Demokrasi ve temsil krizi yaşıyoruz. Anketler İngiltere kamuoyunun yüzde 75'inden fazlasının ateşkesten yana olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Nineham, İngiliz yöneticilerin İsrail'i askeri ve maddi olarak desteklediğini dile getirerek "Filistin konusu Ukrayna konusundan ne kadar farklı? İngiliz hükümeti ve askeri kurumları Ukrayna'yı destekliyor çünkü Rusya'yı düşman görüyorlar. Filistinlilere karşılar çünkü İsrail'i dost görüyorlar. Konunun değerlerle, insani yaklaşımla alakası yok." şeklinde konuştu.

Ülkedeki Filistin'e destek eylemlerine de değinen Nineham, "Bir noktadan başka noktaya yürümenin bir şey değiştirmeyeceğini söylediler. Ancak değiştirdi. (Eski İçişleri Bakanı) Suella Braverman'ın görevinden alınmasını sağladık, İşçi Partisi'ni bu konuda ikiye böldük." dedi.