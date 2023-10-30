İngiltere'de Cumhuriyet Bayramı balosu düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü Doğa Tarihi Müzesi'nde Cumhuriyet Bayramı balosu düzenlendi. Türk Eğitim Vakfı İngiltere (TEV UK), Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV) ve Boğaziçi Mezunlar Derneği (BÜMED) işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Peter Westmacott, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü Doğa Tarihi Müzesi'nde Cumhuriyet Bayramı balosu düzenlendi.

Türk Eğitim Vakfı İngiltere (TEV UK), Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV) ve Boğaziçi Mezunlar Derneği (BÜMED) işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Peter Westmacott, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ertaş, yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanındaki Türklerin kalbinin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye için attığını söyledi.

Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda yaşanan zorluklara değinen Ertaş, "Hem askeri hem de siyasi dehasıyla, vizyoner liderliğiyle Atatürk, milletimizi yeniden şahlandırdı ve dünyanın en güçlü devletlerine karşı tüm yokluklara rağmen zafer kazandı" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte kısa sürede modern bir devlet olarak sahneye çıktığını kaydeden Ertaş, "Ne mutlu ki Atatürk'ün mirası hala geleceğe ışık tutuyor. Cumhuriyet nesli olmaktan hep birlikte gurur duyuyoruz." dedi.

Ertaş, dünyanın her yerindeki Türk toplumunun, Türkiye'nin daha da gelişmesi ve daha başarılı olması için birlikte çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Westmacott da Türkçe yaptığı konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenen baloda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin, İngiltere için önemli bir partner olduğuna dikkati çeken Westmacott, "Türkiye Cumhuriyeti harika bir birinci yüzyıl geçirdi. Umarım ikinci yüzyılı daha da iyi olur." diye konuştu.

Tüm geliri 100 öğrenciye burs olarak verilecek baloda, ikisi Galatasaray, biri Beşiktaş, biri de A Milli Kadın Voleybol takımı oyuncuları tarafından imzalanmış formalar açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Galatasaraylı oyuncuların imzaladığı 100. yıl özel forması ile Voleybol Milli Takımı oyuncularının imzaladığı Kaptan Eda Erdem'e ait formalar 10 biner sterline (yaklaşık 342 bin lira), Galatasaraylı Mauro Icardi'nin tüm oyuncular tarafından imzalanmış forması 7 bin sterline (yaklaşık 240 bin lira), Beşiktaşlı futbolcuların imzasını taşıyan yüzüncü yıl özel forması ise 1000 sterline (yaklaşık 34 bin lira) satıldı.

Baloda şarkıcı Karsu da sahne aldı.