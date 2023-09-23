İngiliz Müzeleri, Yağmalanmış Eserleri Etiyopya'ya Teslim Etti

İngiliz müzeleri, yağmalanmış eserleri Etiyopya Büyükelçiliği'ne teslim etti. Eserler arasında kilise tabletleri, prensin saç tutamı ve gümüş kupalar bulunuyor. Etiyopya hükümeti yıllardır bu eserlerin iadesi için mücadele ediyor.

ADDİS ABABA, 23 Eylül (Xinhua) -- İngiliz müzeleri, yağmalanmış çok sayıdaki eseri Londra'daki Etiyopya Büyükelçiliği'ne teslim etti.

Etiyopya'nın devlete ait Fana Yayın Şirketi'nin Cuma günü bildirdiğine göre aralarında Etiyopya Ortodoks Tewahedo Kilisesi tabletleri, bir Etiyopya prensinin saç tutamı, üç gümüş kupa ve bir zırhın bulunduğu eserler, Perşembe akşamı düzenlenen törenle Etiyopya'nın İngiltere Büyükelçisi Teferi Melese'ye teslim edildi.

Eserlerin önümüzdeki günlerde Etiyopya'ya dönmesi bekleniyor.

Haberde törene Etiyopya Ortodoks Tewahedo Kilisesi temsilcileri, İngiliz parlamentosu üyeleri ve Etiyopya Ulusal Mirasın İadesi Komitesi'nin (ENHRC) katıldığı bildirildi. Kasım 2020'de Etiyopya Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan ENHRC, yağmalanan, çalınan ve yasadışı şekilde ülke dışına çıkarılan mirasın ülkeye iadesini sağlamayı amaçlıyor.

1868 yılında Etiyopya Kralı 2. Tewodros'la savaşıp kralı mağlup eden İngiltere'nin yurtdışı sefer kuvveti, savaştan sonra çok sayıda eseri yağmalamıştı. İngiltere'deki çeşitli müzelerde bulunan yağmalanmış eserlerin iadesi için yıllardır lobi faaliyetleri yürüten Etiyopya hükümeti, bu konuda bazı başarılar elde etti.