İngiliz komedyen Matt Richardson, İstanbul Komedi Festivali'ne konuk olacak.

Birleşik Krallık'taki önemli komedi kulübü komedyenlerinden biri olarak gösterilen Richardson, BKM organizasyonuyla 29 Kasım'da Maximum Uniq Box'ta seyircilerle buluşacak.

Ünlü komedyen, uzun süre radyo programcılığının yanı sıra "Xtra Factor", "Never Mind the Buzzcocks", "Celebrity Juice" ve "Sweat the Small Stuff" adlı programların sunuculuğunu yaptı.