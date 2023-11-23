İngiliz Komedyen Matt Richardson İstanbul Komedi Festivali'ne Konuk Olacak
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Birleşik Krallık'taki önemli komedi kulübü komedyenlerinden biri olan Matt Richardson, BKM organizasyonuyla İstanbul Komedi Festivali'nde seyircilerle buluşacak. Richardson, uzun süre radyo programcılığı yapmasının yanı sıra çeşitli televizyon programlarında da sunuculuk yapmıştır.
İngiliz komedyen Matt Richardson, İstanbul Komedi Festivali'ne konuk olacak.
Birleşik Krallık'taki önemli komedi kulübü komedyenlerinden biri olarak gösterilen Richardson, BKM organizasyonuyla 29 Kasım'da Maximum Uniq Box'ta seyircilerle buluşacak.
Ünlü komedyen, uzun süre radyo programcılığının yanı sıra "Xtra Factor", "Never Mind the Buzzcocks", "Celebrity Juice" ve "Sweat the Small Stuff" adlı programların sunuculuğunu yaptı.
Kaynak: AA / Kültür Sanat