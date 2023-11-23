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İngiliz Komedyen Matt Richardson İstanbul Komedi Festivali'ne Konuk Olacak

Birleşik Krallık'taki önemli komedi kulübü komedyenlerinden biri olan Matt Richardson, BKM organizasyonuyla İstanbul Komedi Festivali'nde seyircilerle buluşacak. Richardson, uzun süre radyo programcılığı yapmasının yanı sıra çeşitli televizyon programlarında da sunuculuk yapmıştır.