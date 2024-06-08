Londra Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri İstanbul'da kültür turuna çıktı

Yunus Emre Enstitüsünün Londra'daki merkezinin öğrencileri İstanbul'da kültür turuna çıktı. Bu kapsamda Londra YEE Hat Sınıfı öğrencileri ve eğitmenleri İstanbul'daki hat sanatçıları ile bir araya geldi. Kursiyerlere turun üçüncü gününde YEE Başkanı Abdurrahman Aliy de eşlik etti. Hat eğitmeni Gülnaz Mahboob, "Hat, sadece sanat değil, aynı zamanda bazı insanlar için terapi. Londra'da hat sanatına büyük bir ilgi var ve insanlar hat sanatının kaynağını görmek için İstanbul'a geliyor" dedi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Londra'daki temsilciliğin hat eğitmeni Gülnaz Mahboob ve hat sanatına gönül vererek bu alanda kendini geliştirmek isteyen 19 İngiliz kursiyer ' İstanbul Geleneksel Sanatlar' adlı gezi programı kapsamında Türkiye'ye geldi. İstanbul'da ağırlanan kursiyerler hat sanatının örneklerinin yer aldığı camileri ziyaret etti. İstanbul Üniversitesi ziyaretiyle başlayan gezinin 3'üncü gününde kursiyerlere YEE Başkanı Abdurrahman Aliy de eşlik etti.

KAYA: EN GÜZEL HAT YAZILARI İSTANBUL'DA

Yaptıkları ziyaretler hakkında konuşan Londra Yunus Emre Enstitüsü Etkinlik Sorumlusu Ayşe Kaya, "Londra'dan 27 kişilik bir grupla İstanbul'a gezmeye geldik. Biz Londra'da ebru sınıfı, hat sınıfı gibi kurslarımızla Türk kültürünü, tarihini ve dilini tanıtıyoruz. Buraya da hat sınıfından öğrencilerimiz ve hocamızla beraber geldik, çünkü icazet alacak kadar hevesli öğrencilerimiz var. Başkanımız Abdurrahman Aliy beyle beraber bugün İstanbul Üniversitesi'ndeyiz ve onun misafiriyiz. 6 gün boyunca İstanbul'dayız. Bugüne kadar Ayasofya Camii'ne, Sultanahmet'e gittik. Sokullu Mehmet Paşa'da çinilerimizi gördük, hocalarımız ziyaret ettik" dedi.

Londra'da kurslara talebin yüksek olduğunu ve bugün öğrencilerin İstanbul'a icazet almak üzere geldiklerini aktaran Kaya, "Burada bugün icazet öğrencilerimizle beraberiz çünkü hat sanatında ileri seviye ve başlangıç seviye olarak çok talep gören 2 sınıfımız var. 2 sınıfımız da tamamen doluyor. İstanbul için 'Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı' denir. En güzel hat yazıları burada olduğu için Londra'daki bütün öğrencilerimizi buraya getirdik ve en güzel örneklerini gösteriyoruz" diye konuştu.

MAHBOOB: LONDRA'DA HAT SANATINA BÜYÜK BİR İLGİ VAR

İstanbul'da hat sanatı öğrenmek için bir süre ikamet etmiş ve Resul Hattat Hasan Çelebi'den icazet almış olan ve Londra'da İstanbul usulü hat sanatı öğreten Gülnaz Mahboob da "Yaklaşık 15 yıl önce Hat öğrenmek için İstanbul'a geldim. Hat Sanatını Hasan Çelebi'den öğrendim. Şimdi benim için Yunus Emre Enstitüsünde ders vermek, Londra'da İslami hat sanatının geleneğini korumak anlamına geliyor. Yaklaşık 10 yıl önce bir hat kursu açtık ve şimdi Londra'da klasik hat öğrenme yöntemini öğreten bir kursumuz var, bu yüzden kursun öğrencileri Londra'nın her yerinden. Mutlaka İslami bir geçmişe sahip değiller ama hat sanatının güzelliği, birçok insanı çekecek olması ve başladıklarında hat sanatını öğrenmenin zorluklarını anlayacak olmaları, ayrıca bununla birlikte disiplin, odaklanma ve konsantrasyon gibi ortaya çıkan güzellikler de var" ifadelerini kullandı.

Hat Eğitmeni Gülnaz Mahboob, öğrencilerin Hat Sanatı'na yaklaşımlarını ise şöyle anlattı:

"Öğrencilerimizin çoğu profesyonel yaşam tarzlarında, tam zamanlı çalışanlar ve hat sanatını terapi gibi görüyorlar ve bir kere başladıklarında bağlanıyorlar. Bu yüzden sadece sanat değil, aynı zamanda bazı insanlar için terapi. Londra'da hat sanatına büyük bir ilgi var ve hat sanatının kaynağını görmek için İstanbul'a geliyorlar."

LONDRA YEE SANAT KURSİYERLERİ 11 HAZİRAN'A KADAR İSTANBUL'DA

İstanbul'da gerçekleştirilen ve 11 Haziran'a kadar devam edecek olan programda Türkiye'nin önde gelen sanatçıları Hattat Hasan Çelebi, Mustafa Çelebi, Müzehhibe Ayten Tiryaki ve Özkan Tiryaki, Ebru Sanatçısı Sacit Açıkgözoğlu, Hattat Ferhad Kurlu, Hattat ve Akademisyen Efdaluddin Kılıç başta olmak üzere çeşitli sanatçılar ziyaret edilecek, söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Program çerçevesinde geleneksel sanat eserleriyle dünyanın en zengin yerlerinden Topkapı Sarayı ve Türk İslam Sanatları Müzesi ziyaretlerinin yanı sıra hat ve tezhip sanatlarıyla meşhur tarihi saraylar, müzeler ve enstitülere ziyaret gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Ayasofya, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Nusretiye, Kılıçlar, Rüstempaşa ve Sokullu camileri gibi geleneksel Türk sanatlarının seçkin örneklerinin yer aldığı tarihi ve kültürel mekanlar da profesyonel rehberler eşliğinde detaylı bir şekilde gezilecek.

Rami Kütüphanesinde Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı altında Kitap Şifahanesine de ziyaret gerçekleştirilerek yazma eser konservasyonu hakkında bilgi alınmasının ardından yüzlerce yıllık el yazması eserler yakından incelenebilecek. Londra YEE sanat kursiyerleri ve geleceğin hattatları, geleneksel yöntemlerle minyatür kitap yapma atölyesine de katılacak.