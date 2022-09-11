ŞANLIURFA - İnci Öğretmen, boyadığı okulunu yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen İnci Görgün, görevli olduğu kırsal mahalledeki Kesmekaya İlkokulunun dış cephesini ve sınıflarını boyadı.

Geçen yıl açıklanan kura sonuçlarında ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kesmekaya İlkokuluna atanan sınıf öğretmeni Görgün, tatil dönüşü boyası kötü durumdaki okul binası için çalışma başlattı.

Kolları sıvayan Görgün, aldığı boyalarla öğrencilerin de yardımıyla okuldaki sınıfları ve okulun dış cephesini boyayarak yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi.

Sınıf öğretmeni İnci Görgün, AA muhabirine, okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerle okul binasının dış cephesi ve sınıflarını boyadıklarını anlatan Görgün, şöyle konuştu:

"Okulumuzun duvarlarını çocuklarımın hayalleri gibi güzelleştirip renklendirmek istedim. Binamızı boyarken çok eğlendik, boyamaya sevgimizi, emeğimizi ve azmimizi kattık ve bunları yaparken de çocuklarla beraber eğlendik. Yeni eğitim-öğretim yılı yakında başlayacak ve istedim ki çocuklarımız bu yıl daha güzel bir sınıfta daha güzel bir okulda eğitim alsın. Bunun için de okulumuzu renklendirdik. Eminim ki çocuklarım geldiklerinde gördükleri renkler karşısında daha heyecanlı, mutlu ve umutlu olacaklar. Çocuklarımızın hayallerindeki renkleri biz okulumuzun duvarlarına nakşettik. Amacımız çocuklarımızın hayal güçlerinin daha geniş olması ve bu renkleri hayatlarına yansıtmalarıdır. Umarım yeni eğitim-öğretim dönemi hepimize güzellikler getirir."

Okul binasındaki boyanın eskidiğini söyleyen 3. sınıf öğrencisi Eyyüp Küntaş ise boyama yaparken çok eğlendiklerini dile getirdi.

4. sınıf öğrencisi Sırma Kaylan da "Okulumuzun boyanması gerekiyordu, öğretmenimizle beraber boyama yaptık. Hem eğlendik hem sınıflarımızı boyamış olduk. Okulumuz yenilendi, teşekkür ediyorum." dedi.