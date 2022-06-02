"İnançların Dili" konseri başkentlilerle buluştu - Haberler

"İnançların Dili" konseri başkentlilerle buluştu "İnançların Dili" konserinde Anadolu'da yaşamış farklı inanç gruplarının dini müziği, başkentlilerin beğenisine sunuldu. "İnançların Dili" konserinde Anadolu'da yaşamış farklı inanç gruplarının dini müziği, başkentlilerin beğenisine sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konser, Azize Tereza Kilisesi'nde gerçekleştirildi. İbranice, Ermenice, Keldanice, Süryanice ve tasavvuf müziği örneklerinden oluşan bir repertuar sunulan konserde, Yako Taragano Sinagog İlahileri Korosu, Grung Korosu, Anadolu Medeniyetleri Müzik Topluluğu ile İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu sahne aldı. Sanat yönetmenliğini Ümit Atalay'ın üstlendiği konser ilgiyle izlendi. AA / Eda Özdener - Kültür Sanat Kültür Sanat Haberler

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