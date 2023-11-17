Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Birgivi'yi Anlamak' paneli ile İmam Birgivi'nin vefatının 450. yılı Birgi'de anılacak. Panelde İmam Birgivi'nin hayatı, eserleri ve inanç dünyası konuşulacak.

Birgi 'de yaşamış büyük İslam alimi İmam Birgivi'nin vefatının 450. yılı dolayısıyla Ödemiş Belediyesi tarafından "Birgivi'yi Anlamak" paneli düzenlenecek. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Birgi 'den dünyaya önemli mesajlar vermiş İmam Birgivi'yi anmak ve anlamak üzere düzenlenecek etkinlikler için çağrıda bulundu.

2022 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi 32 turizm köyünden biri seçilen Birgi, büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ödemiş'te tarih ve doğa turizminin yanı sıra inanç turizmiyle de öne çıkan Birgi'de yaşamış büyük İslam alimi İmam Birgivi vefatının 450. yılında Birgi'de anılacak. 23 Kasım Perşembe günü Ödemiş Belediyesi'nce "Birgivi'yi Anlamak" konulu panel düzenlenecek. Yurdun dört bir yanından akademisyenler İmam Birgivi Mehmet Efendi'yi ve eserlerini konuşacak. İmam Birgivi Medresesi ziyarete açılacak.

Birgi'deki Ödemiş Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenecek panel saat 10.00'da açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Moderatörlüğünü Ödemişli bilim insanı Van 100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Top'un yapacağı panelin ilk oturumunda Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Önal, "İmam Birgivi'nin Hayatı, Eserleri ve İnanç Dünyası", Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Taş, " Birgi'de medreseler" Ödemişli bilim insanı arkeolog Prof. Dr. Necla Sevin de " Birgi'ye İmam Birgivi Öncesi Genel Bakış" başlıklı sunumlarını yapacak.

İMAM BİRGİVİ HAKKINDA YAZILAN TEZLER SERGİLENECEK

Daha sonra saat 14.00'te Aydınoğlu Meydanı'nda yer alan İmam Birgivi Medresesi olarak da bilinen Ataullah Medresesi ziyarete açılacak.

İmam Birgivi'nin hayatına dair bilgilendirmelerin, eserlerinin, İmam Birgivi hakkında yazılmış kitapların, Birgi medreselerinde okutulan kitapların sergileneceği Ataullah Medresesi'nde İmam Birgivi Mehmet Efendi hakkında yazılmış 35 farklı tez de yer alacak.

Medrese açılışı sonrası panelin ikinci oturumunda saat 14.30'da Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ramazan Biçer, "Birgivi'yi Anlamak" üzerine sunum yapacak. Ödemiş İmam Birgivi İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Gülgün Gedikbaşı, "İmam Birgivi'ye göre Manevi Hastalıklar ve Şifa Yolları", Ödemiş İstiklal İlkokulu Müdür Yardımcısı, Tarih Öğretmeni Tekin Açıkel, "Birgi Medreselerinde Okutulan Ders Kitapları" Ödemiş Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı ve Ödemiş Mesleki Eğitim Merkezi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni "İmam Birgivi Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar" konulu sunumlarıyla İmam Birgivi'yi anacak ve anlatacak.

23 KASIM'DA BİRGİ'DE BULUŞALIM

Osmanlı döneminde uzun yıllar Birgi'de değerli öğrenciler yetiştiren, ilim, irfan yayan ve en güzel eserlerini burada yazıp İslam alemine önemli mesajlar veren İmam Birgivi Mehmet Efendi'yi anmak ve anlamak üzere düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğunu belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Kasım ayı bizim için çok önemli bir ay. Kurtarıcımız ve Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bu ayda Öğretmenlerimizin gününü de paylaşıyoruz. Ayrıca İslam alemi için bölgemiz için büyük bir değer olan İmam Birgivi'yi vefatının 450. Yılında anmış olacağız. Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerden akademisyenlerimiz, ilçemizin bilim insanları, öğretmenlerimiz ile birlikte dolu dolu içeriğe sahip bir panelle "Birgivi'yi anlamak" diyeceğiz. 23 Kasım Perşembe günü dünya turizm köyü Birgi'de düzenlenecek panel ve açılışa tüm halkımız davetlidir" dedi.