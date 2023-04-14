İlkbahar yağmurlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı'nda şelaleler akmaya başladı

Tunceli'de ilkbahar yağışlarının etkisiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nın birçok noktasında şelaleler akmaya başladı.

Tunceli'de ilkbahar yağışlarının etkisiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nın birçok noktasında şelaleler akmaya başladı.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, zengin florası, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan milli parkta, ilkbahar yağışlarının etkisiyle çok sayıda şelaleden kimi gürleşti kiminden su akmaya başladı.

Milli parktaki Venk, Fırtına Veli Çeşmesi, Halbori Gözeleri ve Pilvenk mevkisinde akan şelaleler, dağ ve ormanlık alanlara güzellik katıyor.

Yazın kuruyan ve bahar aylarında yeniden gürleşen şelaleler, dronla görüntülendi.