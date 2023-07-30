İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi 24. Geleneksel Aşure Programı
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İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi tarafından düzenlenen 24. Geleneksel Aşure Programı, Kastamonu Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside dinletisi yapıldı. Ayrıca Muharrem Ayı ve aşure günü hakkında bir sunum gerçekleştirildi ve katılımcılara aşure ikram edildi.
İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesince 24. Geleneksel Aşure Programı düzenlendi.
İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside dinletisi yapıldı.
Şube Başkanı Mehmet Uyanık'ın selamlama konuşmasının ardından, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür tarafından Muharrem Ayı ve aşure günü hakkında sunum gerçekleştirildi.
Program dua edilip katılımcılara aşure ikram edilmesiyle son buldu.