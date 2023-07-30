İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi 24. Geleneksel Aşure Programı

İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi tarafından düzenlenen 24. Geleneksel Aşure Programı, Kastamonu Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside dinletisi yapıldı. Ayrıca Muharrem Ayı ve aşure günü hakkında bir sunum gerçekleştirildi ve katılımcılara aşure ikram edildi.