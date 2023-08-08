İletişim Başkanı Altun'dan Taziye Mesajı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Erkin Koray için taziye mesajı yayımladı. Altun, 'Türkçe rock müziğin önemli isimlerinden Erkin Koray'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Erkin Koray için taziye mesajı yayımladı. Altun, "Türkçe rock müziğin önemli isimlerinden Erkin Koray'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Kültür Sanat