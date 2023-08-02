İleri Geri Dönüşüm Sanatçısının Heykelleri İzmir'de Sergilenecek

ANTALYA'da, harabe gecekonduyu atölyeye çeviren ileri geri dönüşüm sanatçısı Adnan Ceylan'ın fil, zürafa ve at figürlü 3 heykeli, İzmir'de bir alışveriş merkezinde sergilenecek.Kendisini 'ileri geri dönüşüm sanatçısı' olarak tanımlayan Adnan Ceylan, doğadan kopup, nehir yolları ile sürüklenerek, bir araya toplanan odun ve ağaç parçalarından heykeller yapıyor. Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde harabe gecekonduyu atölyeye çeviren Ceylan, burada hazırladığı heykelleri özel sergi ile İzmir'de sanatseverlere sunacak. Ceylan'ın hazırlamış olduğu fil, zürafa ve at figürlü heykeller ağustosun ilk haftasında İzmir'de bir alışveriş merkezinde 'Afrika' temalı sergide sergilenecek.

'ORMANLAR YANIYOR FARKINDAYIZ'

Adnan Ceylan Şu anda ormanlar yanıyor farkındayız ama sedir ağaçlarının ve ormanların diplerinde çalılıklar ve ölmüş kabuklar var. Ben bu ölmüş kabukları alıyorum, topluyorum, temizliyorum heykeller yapıyorum. Bu gördüğünüz heykeller İzmir'e gidecek, sergilenecek. Benim için biraz daha devasa boyutlu heykeller. Örneğin zürafamız 5 metre yüksekliğinde, fil 3 metre 40 santim yüksekliğe kadar çıkıyor dedi.Ceylan'ın hazırladığı 3 heykel ağustosun ilk haftasında İzmir'e götürülecek. Heykeller alışveriş merkezi önünde sergilenecek. (DHA)