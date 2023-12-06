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Il Grande Piano Grubu Antalya Piyano Festivali'nde Sahne Alacak

6 Aralık 2023 15:19 Son Güncelleme: 15:20 Abone Ol

Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, Il Grande Piano grubu performans sergileyecek. Festival kapsamında 9 ve 10 Aralık'ta gösteriler düzenlenecek ve Il Grande Piano grubu, piyano sihirbazları olarak adlandırılan performanslarıyla müzikseverlerle buluşacak. Gösteri, halkla iç içe ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.