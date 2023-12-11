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Il Grande Piano Grubu Antalya Piyano Festivali'nde Performans Sergiledi

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Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, Il Grande Piano grubu performans sergiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen piyano festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında 'piyano sihirbazları' olarak adlandırılan Il Grande Piano grubu Muratpaşa ilçesindeki tarihi Saat Kulesi ile Alanya ilçesindeki Kızıl Kule önünde müzikseverlerle buluştu. Grup; yere kurulan, ayakla çalınan ve tuşları bir metre uzunluğunda, birkaç kişinin birlikte çalabildiği dev klavyeleri ile festivale renk kattı. Grubun yaptığı koreografiye çocuklarla da eşlik etti. Grubun performansları izleyenlerin beğenisini kazandı.

Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, Il Grande Piano grubu performans sergiledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen piyano festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında "piyano sihirbazları" olarak adlandırılan Il Grande Piano grubu Muratpaşa ilçesindeki tarihi Saat Kulesi ile Alanya ilçesindeki Kızıl Kule önünde müzikseverlerle buluştu.

Grup; yere kurulan, ayakla çalınan ve tuşları bir metre uzunluğunda, birkaç kişinin birlikte çalabildiği dev klavyeleri ile festivale renk kattı.

Grubun yaptığı koreografiye çocuklarla da eşlik etti. Grubun performansları izleyenlerin beğenisini kazandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Muratpaşa Antalya Alanya Festival Sanat Etkinlik Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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