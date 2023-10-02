II. Uluslararası Edirne Kırmızısı Sempozyumu Başladı

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Edirne Kırmızısı Sempozyumu, Balkan Kongre Merkezi'nde başladı. Açılış programında müzik dinletisi ve fotoğraf sergisi yer aldı. Sempozyum, Edirne kırmızısının tarihini ve kullanım alanlarını ele alacak.

II. Uluslararası Edirne Kırmızısı Sempozyumu, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında, TÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri Edirne kırmızısıyla boyanmış enstrümanlarıyla müzik dinletisi sundu.

Açılış programının ardından Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından hazırlanan "Kırmızı" adlı fotoğraf sergisi ve Edirne kırmızısı rengiyle hazırlanmış tekstil ve kozmetik ürünlerinin sergilendiği stantlar gezildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sempozyumda, Edirne kırmızısının (Rouge d'Adrinople) kent kimliğine kazandırılması amacıyla üniversite olarak önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olan ve "Efsane renk" olarak anılan rengin bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Rektör Tabakoğlu, "Her şehre bir renk nasip olmaz ama Edirne'nin muhteşem kırmızısı var. Casusluk olaylarına, hikayelere ve romanlara konu olmuş değerli bir renk. Biz de üniversite olarak şehrimizin değerini en iyi şekilde anlatabilmek için bilimsel çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Tabakoğlu, farklı dallarda uzman akademisyenlerin birçok proje geliştirdiğini ve rengin elde edildiği kök boya bitkisinin Edirne'de yetiştirilmeye başlandığını anımsattı.

Rengin pek çok değişik alanda kullanılabildiğine dikkati çeken Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Kök boyanın hasadından elde edilen renk kumaşa uygulandı. Kozmetik alanında uygulamaları yapılıyor. Yine doğallığından dolayı oyuncaklara uygulanması ve gıda boyası olarak kullanılması gündemde. Çok geniş bir kullanım alanı var, özellikle tekstilde. Kiğılı firmasıyla yaptığımız çalışma kapsamında özellikle kravat, şal ve tişörtlerde bu rengi görmek mümkün olacak. 'Edirne'nin nesi meşhur' dediklerinde, 'kırmızısı meşhur' diyecekler."

Kongre Başkanı ve TÜ Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan ise Edirne kırmızısıyla ilgili çalışmalarının karşılığını almaya başladıklarını dile getirdi.

Sempozyumun "doğal bitkisel boyalar" temasıyla gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Tan, boya bitkileri ve bitkisel boyaların ayrıntılarıyla ele alınacağını ifade etti.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyenin bildiri sunacağı sempozyum kapsamında 4 Ekim'de kök boya hasadı yapılacak.

Sempozyum, 5 Ekim'de sona erecek.