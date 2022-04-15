İHH'den Latin Amerika'da ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi - Haberler

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İHH'den Latin Amerika'da ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi

AA - Sinan Doğan - Kültür Sanat
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İHH'den Latin Amerika'da ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bazı Latin Amerika ülkelerinde ihtiyaç sahiplerine ramazan vesilesiyle yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, bazı Latin Amerika ülkelerinde ihtiyaç sahiplerine ramazan vesilesiyle yardımda bulundu.

Vakıf, 2022 ramazan çalışmaları kapsamında, Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya, Venezuela ve Brezilya'da kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Bu yıl "Ramazanı Yaşat" sloganıyla çalışmalar yürüten İHH ekipleri, Kolombiya'nın başkenti Bogota, Venezuela'nın başkenti Karakas ve Brezilya'nın Sao Paulo kentinde toplam 785 ramazan paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yardımlardan büyük memnuniyet duyan ihtiyaç sahipleri, hayırseverlere dua ederek teşekkürlerini iletti.

AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat

Latin Amerika, Kolombiya, Brezilya, İHH, Kültür Sanat, Haberler

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