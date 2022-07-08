İHH'dan Dörtyol'da yetim çocuklara bayramlık yardımı
AA - Mustafa Özer - Kültür Sanat
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 45 yetim çocuğa bayramlık yardımı yaptı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 45 yetim çocuğa bayramlık yardımı yaptı.
Vakfın Dörtyol İlçe Kadın Kolları Başkanı Sare Çalışkan, AA muhabirine, yetim çocukların yüzünü bayramda güldürmek istediklerini söyledi.
Bayram öncesi 45 yetim çocuğa bayramlık dağıttıklarını dile getiren Çalışkan, yardımların süreceğini kaydetti.
AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat