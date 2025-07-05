Iguazu Şelaleleri: Doğanın ve Tarihin Buluşma Noktası

Arjantin'in kuzeydoğusundaki Misiones eyaletinde yer alan Iguazu Şelaleleri, ülkenin doğal harikası olmasının yanı sıra tarihle doğanın kesiştiği eşsiz bir nokta olarak da öne çıkıyor.

Puerto Iguazu kentine bağlı Iguazu Ulusal Parkı içinde yer alan şelaleler, Arjantin ile Brezilya arasında doğal sınır görevi görüyor.

Her yıl hem yerli hem de yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Iguazu Şelaleleri, 1984 yılında UNESCO tarafından "Dünya Mirası" listesine alındı.

Iguazu Şelaleleri, 2011'de İsviçre merkezli New7Wonders Vakfının düzenlediği küresel oylamada "Yeni Yedi Doğal Harika"dan biri seçildi.

Iguazu Nehri boyunca uzanan doğal alan, toplam 275 şelaleden oluşuyor. Bunlar arasında en çarpıcı olanı ise yaklaşık 80 metre yükseklikten dökülen, "Şeytan Boğazı" (Garganta del Diablo) adıyla bilinen dev şelale.

Ziyaretçiler, şelaleleri dolaşırken son durak olan Şeytan Boğazı manzaralı tepede, doğanın gücünü ve ihtişamını en çarpıcı haliyle görme fırsatı buluyor.

Ekolojik zenginliğiyle de öne çıkan Iguazu Ulusal Parkı puma, jaguar ve tapir gibi nadir türlere ev sahipliği yapıyor; bu türlerin birçoğu koruma altına alınmış durumda.

Unutulmaz kareler

Parkta yer alan yürüyüş rotaları ve tekne turları sayesinde ziyaretçiler, tropik doğanın ve şelalelerin keyfini çıkarırken unutulmaz kareler yakalama şansı da elde ediyor.

Iguazu Ulusal Parkı'ndaki restoranlar, hediyelik eşya mağazaları ve yerlilerin geleneksel el yapımı ürünlerini sunduğu tezgahlar, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Şelalelerin ismi ve turistik tarihi

Iguazu adı, tarihsel kaynaklara göre bölgenin yerli halkı olan Mbya-Guarani dilinden geliyor ve "büyük su" anlamına geliyor.

Bölgeyi 1542'de keşfeden İspanyol kaşif Alvar Nunez Cabeza de Vaca, şelalelere "Saltos de Santa Maria" adını verse de yerli halkın "Iguazu" adlandırması zamanla kalıcı hale geldi.

Guarani halkı, 16. yüzyıldan itibaren sömürgecilik sürecinde çatışmalar, zorla çalıştırma, salgın hastalıklar ve yoksulluk gibi nedenlerle ciddi şekilde azaldı.

Corrientes eyaleti, 1881'de bölgedeki arazileri özel mülkiyete açtı. Bu süreçte, Iguazu çevresindeki topraklardan biri Arjantinli iş insanı Gregorio Lezama tarafından satın alındı.

Iguazu'nun turizm potansiyeli fark edildi

Lezama, daha sonra satın aldığı toprağı iş adamı Domingo Ayarragaray'a sattı.

Bölgenin turizm potansiyelini değerlendiren Ayarragaray, bölgede konaklama tesisleri kurdu ve ulaşım altyapısını geliştirdi.

Şelalelere düzenlenen ilk turist gezisine katılan ressam Victoria Aguirre, ulaşımın ne denli zor olduğunu fark edince yol yapımı için önemli bir bağışta bulundu.

Ulusal parkın kurulması ve koruma altına alınması

Arjantin hükümeti, 1934'te "12103" sayılı yasayla Iguazu Ulusal Parkı'nın kurulmasını onayladı.

Bu sayede yalnızca Iguazu Şelaleleri değil, çevresindeki tropikal yağmur ormanları ve zengin biyoçeşitlilik de koruma altına alındı.

UNESCO, 2013'te Iguazu Ulusal Parkı'nı "Üstün Evrensel Değer" taşıyan bir alan olarak yeniden onayladı ve bölgenin kültürel ile doğal önemini bir kez daha tescilledi.

AA muhabirine konuşan Iguazu Ulusal Parkı Turizm Sorumlusu Juan Pablo Larrea, parkın dünya çapında en önemli doğal harikalardan biri olduğunu vurguladı.

Iguazu Ulusal Parkı'nın önemine vurgu yapan Larrea, "Burası Arjantin'in kuşkusuz en çok ziyaret edilen bölgelerinden biridir. Bu muazzam bitki örtüsünün içinde, 275 ayrı noktadan dökülen Iguazu Şelaleleri yer alıyor. Yani devasa bir manzaradan söz ediyoruz. Bu manzara ormanla, yeşillikle ve göz alabildiğince uzanan bir doğa örtüsüyle çevrili." ifadelerini kullandı.

Larrea, Iguazu'nun ziyaretçilerde bıraktığı izlenimi şöyle ifade etti:

"Burası birçok insan için unutulmaz bir deneyim. Havanın ve çevrenin kalitesine hayran kalıyorlar. Şelaleler öylesine etkileyici ki, tek bir fotoğrafla anlatılamaz."