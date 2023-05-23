Iğdır mutfağı Tuz Mağarası'nda tanıtıldı

IĞDIR - 21-27 Mayıs Türk Mutfağı haftası çerçevesinde Iğdır'da Iğdır Valiliği ve Iğdır Belediyesi tarafından yöreye ait yemek tanıtımları Tuzluca Tuz Mağarası'nda yapıldı.

Her yıl 21-27 Mayıs "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Türkiye genelinde illerde Türk mutfağına ait yemeklerin tanıtımı yapılmaktadır. Bu yılda Iğdır'da Valilik ve Belediye iş birliğinde Iğdır yöresine ait yemeklerin tanıtımı için bölgede son yıllarda turizm için önem arz eden Tuzluca Tuz Mağarası'nda program yapıldı.

Programda, Iğdır yöresine ait yemeklere dair bilgilendirme yapılması sonrasında kamuda görev yapan personelin oluşturduğu koro tarafından konser verildi. Daha sonra yöreye ait yemeklerin sergilendiği alanda yemekler tanıtıldı. Tanıtılan yemekler gelen misafirlere ikram edildi.

Yöredeki yemeklerin yine yöreye ait bir turizm değeri olan Tuz Mağarası'nda tanıtılmasının Iğdır şehri ve Tuzluca ilçesi için önemli olduğunu söyleyen Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, "Tuz Mağarası artık Türkiye'de önemli bir destinasyon olma yolunda ilerliyor. Türkiye'de üretici firmalar yaptıkları tanıtımlar ve şimdi bu şekil tanıtımlar ile Tuz Mağarası'nı Türkiye'ye tanıtıyoruz. Bunda emeği geçen herkese, burada sivil toplum kuruluşlarından kaymakamlarına, bütün destek olanlara vekillerimize, siyasetçilerimize teşekkür ederiz. Burası çok güzel bir kadınların burada ürünlerini sergilemeleri ayrıca büyük bir mutluluk bizim için. Kadınların üretime katılmaları, kadınların değişimi ile toplumun değişeceğine inanıyoruz. Onların üretimini her aşamada destekliyoruz. Bizlere o anlamda destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.