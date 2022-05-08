Iğdır'daki Ünlendi mendereslerinde ilkbahar güzelliği
AA - Hüseyin Yıldız - Kültür Sanat
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Iğdır'daki Ünlendi menderesleri, ilkbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.
TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır'daki Ünlendi menderesleri, ilkbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.
Tuzluca ilçesine bağlı Ünlendi köyündeki vadinin ortasından geçerek menderesleri oluşturan dereler, çevredeki yeşil bitki örtüsü ile bütünleşti.
AA ekibince dron ile görüntülenen menderesler, bölgede görülmesi gereken önemli doğal güzellikler arasında yer alıyor.
AA / Hüseyin Yıldız - Kültür Sanat