Iğdır'da "Cumhuriyet'in ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. Yılı" fotoğraf sergisi açıldı

Iğdır'da Cumhuriyet'in 100. yılı ve Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı vesilesiyle program düzenlendi.

Iğdır Belediyesi ile Iğdır Azerbaycan Evi'nin ortak organizasyonuyla bir düğün salonunda gerçekleştirilen program, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Katılımcılar, Atatürk ve Haydar Aliyev'in fotoğraflarının bulunduğu sergiyi inceleyip, Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar'dan bilgi aldı.

Acar, etkinliğin açılışında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri ve Cumhuriyet'in önemini anlattı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan da Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde doğan, Azerbaycan'ın kurulmasında, modern ve güçlü ülke olmasında çok büyük payı olan Aliyev'i doğumunun 100. yılında andıklarını söyledi.

Aliyev'e Allah'tan rahmet dileyen Turan, "Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yılı vesilesiyle toplandık. Rabb'im, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu şad etsin ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bugünlere kolay gelmedik, hala dünya ateş içerisinde. Bizim bizden başka dostumuz olmadığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. 100 yıl önce 7 düvel bu aziz milletin üzerine çöreklendi. Bağrımızdan bir yiğit ve onunla çokça yiğitler çıktı. Allah'a çok şükür modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk." diye konuştu.

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Vagıf Seyidbeyov ise bu yılın Haydar Aliyev yılı ilan edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"2023 yılının umumi liderimiz Aliyev'in 100. doğum yılı olması vesilesiyle dünyanın birçok yerinde bu manada kutlamalar olmuştur. Soydaşımız, kardeş ülkemiz Türkiye'de de programlar oluyor ve olmaya devam ediyor. Haydar Aliyev hep Türk dünyasına, Türkçülüğe ve Türkiye'ye çok büyük önem veriyordu. Türk sevdalısı Aliyev'i buradan anarken Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bu salonda bulunan herkesi tebrik ediyorum. Tüm Türkiye halkının Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun."

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev ve Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya'nın da konuşma yaptığı program, fotoğraf serginin gezilmesiyle sona erdi.