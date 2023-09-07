İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden Doç. Dr. Şölen Kipöz ve İpek Karatop Türkiye birincisi oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden Doç. Dr. Şölen Kipöz ve bu yıl mezun olan İpek Karatop, 'Döngüyü Tasarla' adlı yarışmada Türkiye birincisi oldu. Atık durumdaki erkek gömleklerini dönüştürerek kadınlar için hazırlanan şık tasarımlarla başarıya ulaştılar.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden Doç. Dr. Şölen Kipöz ve bu yıl mezun olan İpek Karatop, 'Döngüyü Tasarla' adlı yarışmada Türkiye birincisi oldu. Örnek bir akademisyen-öğrenci çalışmasına imza atan ikili, atık durumdaki erkek gömlekleri dönüştürülerek kadınlar için hazırlanan birbirinden şık pantolon, etek, yelek, gömlek ve elbise tasarımlarını içeren koleksiyonla başarıya ulaştı.

Bu yıl 'İleri Dönüşümü Tasarla' temasıyla gerçekleşen yarışmada; Koç Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Meslek Kuruluşu, akademisyenler ve iş dünyasının profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirme yapıldı.

Hazır giyim koleksiyonuna dönüştü

İzmir Ekonomili Karatop, 'Gömlek Döngüsü' adlı proje çerçevesinde oluşturduğu tasarımları; sürdürülebilir moda alanında başarılı çalışmalara, çok sayıda uluslararası makale ve sergiye imza atan, 'Sürdürülebilir Moda' ve 'Modada Yavaşlık' kitaplarının editörü ve yazarı olan Doç. Dr. Kipöz'ün gözetiminde hazırladı. İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Stüdyosu'nda hayata geçirilen sürdürülebilir, seri üretime uygun ve döngüsel koleksiyon, jürinin de dikkatini çekti. 'Gömlek Döngüsü' projesi, endüstriyel ve perakende atıkları olarak değerlendirilen atıl erkek gömleklerinin, seri üretilebilecek bir hazır giyim koleksiyonuna dönüştüğü 'döngüsel ekonomi' modeli olarak değerlendirildi.

Yatırımcılara da sundular

Kipöz ve Karatop, çalışmalarını İstanbul'daki seri ve melek yatırımcılara sunarak projeyi hayata geçirme yolunda ilk adımı da attı. Kipöz ve Karatop, yarışmanın final aşamasında gerçekleştirdikleri sunumda büyük beğeni topladı. İkili, önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılacak törende ödüllerini alacak.

'Döngüsel Ekonomi' vurgusu

Yaptıkları çalışmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Şölen Kipöz, Türkiye'de her yıl yaklaşık 400 milyon erkek gömleğinin imal edildiğini, 8 milyona yakın gömleğin ise askı değerini yitirerek atık haline geldiğini söyledi. Yaptıkları çalışmada, atık haline gelen erkek gömleğinin yanı sıra denim parçalar ve örgü kumaşları da kullanarak bunların ekonomiye kazandırılabileceğini gösterdiklerini belirten Kipöz, "Sürdürülebilirliği temel alan döngüsel ekonomiye' geçiş noktasında farkındalığı artırmak durumundayız. Biz de projemizde; tasarımın, disiplinlerarası çalışmanın ve kurumlarla inisiyatifler arası iş birliğinin önemini vurgulamak istedik. Bu anlamda istediğimiz mesajı da verdiğimizi düşünüyorum. İpek, çok başarılı ve gelecekte iyi yerlere geleceğine inandığım bir öğrencim. Bu projede de bunu kanıtladı. Birlikte güzel bir başlangıç yaptık. Fikirlerimizi ve çalışmalarımızı daha da geliştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"En iyi olmaya çalıştım"

Ödül almanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İpek Karatop ise "Yarışmanın seçici kurulu tarafından belirlenen 5 proje finalde yer aldı. Projelere imza atan tüm ekiplerle zoom üzerinden görüşme yapıldı. Biz de projemize ilişkin jüriye detaylı bir sunum yaptık. Yarışmanın son basamağı olarak projelerimizi melek yatırımcı ağlarında yer alan çok değerli isimlere de aktardık, tanıttık. Zorlu sürecin sonunda da ödüle ulaştık. Erkek gömleklerinin yeri bende çok ayrıdır. Mesleki anlamda ilk paramı bir erkek gömleği fabrikasında kazanmıştım. Bu değer ve duygu ile oluşturduğum 'Gömlek Döngüsü' projesinde, Şölen Hocam ile birlikte ödül almak benim için ayrı bir gurur oldu. Sevdiğim ve çok istediğim bir bölümde okudum. Okuduğum süre zarfınca kendimin en iyisi olmaya çalıştım" ifadelerini kullandı. - İZMİR