İDOB'un 'Falstaff' Operası Sezonun Son Gösterisiyle Sahnelendi

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahnelediği, bir insanlık komedyası olan 'Falstaff' operası, sezonun son gösterisiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sahnelendi.

William Shakespeare'in 'Windsor'un Şen Kadınları' ve 'IV. Henry' oyunlarından uyarlanarak hazırlanan Giuseppe Verdi'nin en önemli eserlerinden 'Falstaff' operası, 31 Mayıs Çarşamba akşamı AKM'de sanatseverlerle buluştu. Sezonun son oyununda da seyircinin beğenisini toplayan eserin librettosu Arrigo Boito'ya ait. Orkestrası'nı Tolga Atalay Ün'ün yönettiği, İtalyanca seslendirilen eserin rejisörü Renato Bonajuto. Operanın dekor tasarımı Efter Tunç'a, kostüm tasarımı Ayşegül Alev'e, ışık tasarımı ise Yakup Çartık'a ait. Eserin koro şefi ise Paolo Villa.

ESERİN KONUSU

14. yüzyıl İngiltere'sinde geçen eserde, Shakespeare'in yarattığı en eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaff'ın, aynı anda evli ve iki iyi dost olan Alice Ford'u ve Meg Page'i baştan çıkarmaya çalışması ile başlayan zincirleme olaylar anlatılıyor. Bu insanlık komedyasında; aşk, para, hırs, entrikalar? Kısaca tüm beşeri duyguların yaşandığı bir karmaşanın sonunda, budalalarla dolu olan bu dünyada, her şeyin bir şakadan ibaret olduğu vurgulanır.