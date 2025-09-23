İDOB'un Çocuk Balesi Kursiyer Programı İçin Başvurular Başladı

Haberler

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, geleceğin dansçılarını keşfetmek amacıyla düzenlediği "Çocuk Balesi Kursiyer Programı" için başvuru almaya başladı. Sınavlar 26 Eylül'e kadar devam edecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından geleceğin dansçılarını keşfetmek ve bale sevgisini küçük yaşta kazandırmak amacıyla düzenlenen "Çocuk Balesi Kursiyer Programı" için yeni dönem başvuruları başladı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, müdürlük bünyesinde çalışmalarını sürdüren program için 55 kişilik kursiyer alımı sınavı yapılacak.

Sanata ilgi duyan, dans etmeyi seven ve başvuru şartlarını yerine getiren tüm adayların katılabileceği sınavlar için son başvuru tarihi, 26 Eylül olarak belirlendi.

Katılımcılar, kursta İDOB sanatçılarıyla aynı çatı altında gelişim imkanı bulabilecek. Aynı zamanda bale sanatıyla disiplin, zarafet, estetik bakış ve sahne kültürü kazanabilecek.

Programa başvuru koşulları, sınav başvuru yeri ve sınav tarihleri gibi bilgilere "www.operabale.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat
