İDOB, bale sezonunu 'La Bayadere' ile kapattı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), dün gerçekleşen "La Bayadere" balesinin temsili ile 2022-2023 bale sezonunu sonlandırdı. Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu La Bayadere balesinin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Gülden Sayıl, ışık tasarımını ise Önder Arık üstlendi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), dün gerçekleşen "La Bayadere" balesinin temsili ile 2022-2023 bale sezonunu sonlandırdı.

İDOB'un yazılı açıklamasına göre, ön gösterimi 14 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen La Bayadere, Marius Petipa'nın eşsiz koreografisi, Ludwig Minkus'un müziğinin melodik çekiciliğinin yanı sıra, gösterişli töresellik ve etnik ögeler içeren sahneleri ve mükemmel danslarıyla bale sezonuna renk kattı.

Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu La Bayadere balesinin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Gülden Sayıl, ışık tasarımını ise Önder Arık üstlendi.

Hindistan'ın baharat kokulu mistik ve etnik atmosferini derinden hissettiren bale, gelecek sezon da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.