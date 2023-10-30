idefix Sanal Kitap Fuarı 21. yaşını kutluyor

idefix'te her yıl kasım ayında düzenlenen Sanal Kitap Fuarı, bu yıl 21. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Fuar, 6 Kasım - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında idefix.com'da gerçekleştirilecek ve binlerce yayınevinden yüz binlerce kitap ile özel indirimler sunacak.

idefix'te her yıl kasım ayında düzenlenen, yayınevi ve okuyucuların yoğun katılımıyla gerçekleşen Sanal Kitap Fuarı bu yıl 21. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. 6 Kasım – 24 Aralık 2023 tarihleri arasında idefix.com'da gerçekleştirilecek olan Sanal Kitap Fuarı binlerce yayınevinden yüz binlerce kitap ve 21. yıla özel indirimlerle kitap meraklılarının kaçırmak istemeyeceği bir şölene dönüşecek. Fuarla bir kültür zenginliği sunan idefix sadece bu yılın ilk 9 ayında farklı türlerde yaklaşık 1.5 milyon kitabı okurlarla buluşturdu.

Sanal Kitap Fuarı 21. yılını tüm kitap severlerle birlikte kutlamaya hazırlanıyor. 6 Kasım – 24 Aralık 2023 tarihleri arasında idefix.com'da gerçekleştirilecek olan fuar, binlerce yayınevinden yüz binlerce kitabı okurlarla buluşturacak. 21. yılına özel fiyat avantajlarıyla okurlar için kitapları daha da ulaşılabilir kılacak olan Sanal Kitap Fuarı, bir kültür zenginliği sunacak olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor.

Yıllardır farklı türlerde kitaplarla kullanıcılarının kalbine dokunan idefix, 2023'ün ilk 9 ayında 1 milyon 400 binin üzerinde kitabı okurlarla buluşturdu. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla idefix'te okurlar tarafından 471.691 adet ile en çok edebiyat kategorisi tercih edilirken; edebiyatı 249.651 adet ile çocuk, 228.554 adet ile başvuru ve 134.556 adet ile araştırma-tarih kitapları takip etti.

Tüm dünyada dijital teknolojilerin yaygınlaşması, elektronik ve sesli kitapların kullanımının artmasına rağmen geleneksel kitap okuma alışkanlığı kitap meraklılarının vazgeçilmezleri arasında yer almayı sürdürüyor. Kitapları basılı versiyonları üzerinden okumayı tercih eden okuyucular daha pratik ve hızlı erişim için günümüzde e-Ticaret platformlarını tercih ediyor.

Her yıl 50 binden fazla kitabın yayımlandığı Türkiye'de; elektronikten spor-outdoor'a, kitaptan küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride sayısız ürünü kullanıcılarıyla buluşturan idefix 1996 yılından bu yana okuyucularla milyonlarca kitabı buluşturmasının yanı sıra online fuarlar ve yazar buluşmalarıyla da bir kültür zenginliği sunuyor.

Araştırmalar en çok gençlerin okuduğunu gösteriyor

TÜİK'in yayınladığı "Yaşam Kalitesi Modülü" raporuna göre ülkemizde okul kitapları dışında en çok kitap okuyan yaş grubu yüzde 50,9 ile 15-24 yaş aralığı olurken, en az okuma oranı ise yüzde 14,1 ile 65 yaş ve üzeri fertlerde görüldü. TÜİK'in yayınladığı başka bir rapora göre ise Türkiye genelinde geçen yıl 69 bin 211 kitap yayımlandı.

Tüm kitap kategorilerinde kullanıcılarına kusursuz hizmet veren idefix'te de yıl boyunca gençlik ve edebiyat kategorileri yoğun ilgi görürken, eğitim kitapları dışında kullanıcıların öncelikli tercihleri arasında çocuk, eğitim-başvuru ve araştırma- tarih kategorileri yer aldı.

Okulların açılmasıyla birlikte kitaplara olan ilgi arttı

Pek çok kategoride kullanıcılarının taleplerine hızla yanıt veren idefix, okulların açılmasıyla birlikte kitap kategorisi siparişlerinde yoğunluk yaşıyor. Yılın ilk 9 ayında 1 milyon 400 binden fazla kitabı kullanıcılarıyla buluşturan idefix; ekim ayında edebiyat, eğitim, çocuk, araştırma-tarih, başvuru, gençlik, bilim, sanat-tasarım ve felsefe başta olmak üzere birçok türde gelen siparişlere hızla yanıt vererek son kullanıcıya ulaştırmaya devam ediyor.