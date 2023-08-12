İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Köklerimiz ulu bir çınar. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, Allah'ın izniyle hiçbir şey bağlarımızı koparamadı, koparamayacak." dedi.

Bakan Yerlikaya, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen " Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 752. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri"ne katıldı.

Törende konuşan Yerlikaya, Türkiye'nin 85 milyonluk büyük bir aile olduğunu belirterek, "Biriz, iriyiz, diriyiz." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Yesevi Ocağı'nda yanan kandilin Kafkaslar'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan dünyanın dört bir yanına uzanarak, bin yıldan beri ışığıyla insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.

Bu yolun kardeşlik ve muhabbet yolu olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bu yol, Peygamber Efendimizin yolu, Hazreti Ali'nin, Ehl-i Beyt'in yolu, bu yol kurtuluş yolu. Köklerimiz ulu bir çınar. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, Allah'ın izniyle hiçbir şey bağlarımızı koparamadı, koparamayacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında da bu bağ güçlenerek devam edecek." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı" ifadesinin kimlik siyaseti değil birlik ve kucaklaşma siyaseti olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın temelinde, kadim devlet geleneğimiz, bizi var eden değerlerimiz var. Harcında ise Yunus'un aşkı, Mevlana'nın sevgisi, Hacı Bektaş Veli'nin nefesi var. Gönül sultanlarının, Hacı Bektaş Veli'nin nasihatlerini aklımıza da kalbimize de nakşederek, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bizler aynı ışığın pervanesi, aynı çınarın dalıysak, nazımız da niyazımız da ancak birbirimize geçer. Ayrımız gayrımız olmadan, son kalemiz Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında huzur ve güven içinde yaşamaya devam edeceğiz."