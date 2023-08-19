'İç mimari tasarım ve uygulama' alanında ödüle layık görülen Erzurum Müzesi açıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Erzurum'un kültür ve tarihini barındıran eserlerin sergilenmesinde ve korunmasında en ileri teknolojik donanımın; ses, görüntü ve iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasına özen gösterdik. Müzemizde hassas soğutma, toz toplama merkezleri bulunmakta olup ısınma sistemi dört farklı yolla sağlanmaktadır" dedi. Bakan Ersoy, Dünya Mimarlar Örgütü tarafından 'Tasarım ve Uygulama' branşında ödüle layık görülen Erzurum Müzesi'nin açılışını yaptı.

Merkezi Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Dünya Mimarlar Örgütü tarafından 'Kültürel Binalar' branşının müze binaları dalında 2023 yılı 'İç Mimari Tasarım ve Uygulama' alanında ödüle layık görülen Erzurum Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıldı. Erzurum Paşalar Caddesi'nde 1969 yılında kurulan Arkeoloji Müze binasının depreme dayanıksız olduğunun belirlenerek yıkım kararı verilmesi üzerine merkez Yakutiye ilçesi Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde 2018 yılında yeni müze binası yapımına başlandı. 46 milyon liraya mal olan ve 11 bin metrekare kapalı alana sahip yeni müze binası 3 bloktan oluşuyor. İçerisinde M.Ö. 5 binlere kadar uzanan arkeolojik buluntular, Urartu, Roma, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemini içeren etnografik bölümler bulunan müzede 20 bine yakın eser yer alıyor. 2021 yılında tamamlanmasına rağmen etrafındaki binaların kentsel dönüşümle yıkımı tamamlanıncaya kadar resmi açılışı yapılmayan Erzurum Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle hizmete girdi.

'SOSYAL YAŞAM ANLAYIŞIYLA İNŞA ETTİK'

Trabzon'dan eşi Pervin Ersoy'la birlikte Erzurum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum Müzesi'nin tarihçesi hakkında bilgi verdi. Kuruluş çalışmaları 1944'te başlayan Erzurum Müzesi'nin Yakutiye ve Çifte Minareli Medrese'de faaliyet gösterdikten sonra kendi özgün binasına 1968 yılında kavuştuğunu belirten Ersoy, "Takdir edersiniz ki yerleşim tarihi Milattan Önce 4 bin yılına uzanan bu kadim toprakların medeniyet ve kültür zenginliğini söz konusu binanın barındırması ve sergilemesi mümkün değildi. 11 bin 159 metrekare kapalı alana sahip yeni Erzurum Müzemiz ise inşallah bu muazzam mirası, onun sahibi olan Erzurum'a ve Erzurumlulara yakışır şekilde muhafaza edecek, sergileyecek ve gelecek nesillere ulaştıracaktır. Müzemizin sergi alanının büyüklüğü 2 bin 350 metrekare kapalı, 2 bin 750 metrekare açık olmak üzere toplam 5 bin 100 metrekaredir. Eser depolama bölümü ise 2 bin metrekare olarak inşa edilmiştir. Erzurum'un kültür ve tarihini barındıran eserlerin sergilenmesinde ve korunmasında en ileri teknolojik donanımın; ses, görüntü ve iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasına özen gösterdik. Müzemizde hassas soğutma, toz toplama merkezleri bulunmakta olup ısınma sistemi dört farklı yolla sağlanmaktadır. ve gezdiğinizde göreceksiniz ki sergi salonları, eser depolama bölümleri, geçici sergi alanları, eğitim atölyesi, konferans salonu, kütüphane, laboratuvar ve kafeterya bölümleri ile bu eserimizi de sosyal bir yaşam alanı anlayışıyla inşa ettik" diye konuştu.

'ULUSLARARASI ÖDÜLE BİR YENİSİ EKLENDİ'

Erzurum Müzesi'nin 'İç Mimari Tasarım ve Uygulama' alanında ödüle layık görüldüğünü ifade eden Ersoy, "Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, söz değil hizmet üretme ve milletimize hizmetkar olma anlayışıyla çalışmak, en iyisini yapmanın çabası içinde olmak başarıyı da beraberinde getiriyor. Yeni Erzurum Müzemiz, merkezi Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Dünya Mimarlar Örgütü tarafından 'Kültürel Binalar' branşının müze binaları dalında 2023 yılı 'İç Mimari Tasarım ve Uygulama' alanında ödüle layık görülmüştür. Böylece müzelerimizin aldığı uluslararası ödüllere bir yenisi daha eklenmiştir. Bu gurur sizlerindir, aziz milletimizindir. Yeni Erzurum Müzeniz ve ödülünüz hayırlı olsun" dedi.

PALANDÖKEN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

Bakan Ersoy, 2020'de İstanbul Beyoğlu'nda başlattıkları ve ülkenin her bir bölgesinde, farklı şehirlerde yapacakları sözünü verdikleri Kültür Yolu Festivallerinin Erzurum ayağını, Palandöken Kültür Yolu Festivali'ni de bugün başlatacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"2020'den bugüne, adım adım sözümüzü gerçekleştirmeyi sürdürdük ve bu yıl itibarıyla festivallerimizi 7 bölgemizdeki 11 farklı ilimizde gerçekleştirir duruma geldik. 5 Ağustos'ta Kapadokya ile başladık. 9 günde 30'dan fazla noktada düzenlenen 300'den fazla etkinliğe 1 milyon 50 bin kişi katıldı. Bugün ise Erzurum Palandöken ve Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivallerimizi başlatıyoruz. Trabzon'da açılışımızı yaptık ve sizlere Trabzonlu kardeşlerinizin, Karadeniz'in selamını getirdik. Şimdi de sizlerin huzurunda Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivalimizin açılışını yapmış oluyoruz.

Palandöken Kültür Yolu Festivali 9 gün sürecek. 37 ayrı mekanda, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek; sergiden tiyatroya, konserden çocuk etkinliklerine, film gösterimlerinden söyleşilere uzanan 400'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Bu festival dadaş diyarının tarihini, kültürünü ve sanatını korumanın, yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın bir aracı olacağı gibi Erzurumlu kardeşlerimin farklı kültürel ve sanatsal etkinlikleri izleme ve deneyimlemesine de imkan sunacak. Hem yerel ve milli hem de uluslararası kültür ve sanat etkinliklerine aynı organizasyon çatısı altında ve bu kadar zengin bir içerikle ulaşabilmek özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için çok değerli ve önemli bir fırsattır. Ben bütün Erzurum halkını ve çevre illerimizden vatandaşlarımızı Palandöken Kültür Yolu Festivalimize davet ediyorum. Festivalimizin kültür, sanat ve turizm noktasında, diğer illerimizde olduğu gibi Erzurum'a da çok ciddi kazanç ve fayda sağlayacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyor, hem Erzurumlu hem de Trabzonlu vatandaşlarımızdan Kapadokya'daki gibi, hatta daha da fazla bir ilgi ve katılım göstermelerini bekliyorum.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de çalışmalar hakkında bilgi veren konuşmalarından sonra açılış kurdelesi kesildi.