İbrahim Tatlıses Yeni Teklisi 'Gözleri Bela Kız'ı Hayranlarıyla Buluşturdu

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden İbrahim Tatlıses, 'Gözleri Bela Kız' adlı yeni teklisi ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkının klibinde Tatlıses'e Ceylan, Yudum ve Günel eşlik etti.

Türk müziğinin önde gelen sanatçılarından İbrahim Tatlıses, yeni teklisi 'Gözleri Bela Kız' ile hayranlarının karşısına çıktı.

Türk müziğinin en önemli isimlerinden 'İmparator' lakabıyla anılan İbrahim Tatlıses, yeni tekli çıkardı. Tatlıses, yeni teklisi 'Gözleri Bela Kız'ı hayranlarının beğenisine sundu.

Sözleri İbrahim Tatlıses, Altan Başyurt, Mehmet Şerbetçi'ye müziği ise yine Altan Başyurt ve Mehmet Şerbetçi'ye ait olan parçanın aranjesi ünlü müzisyen Ceyhun Çelikten imzasını taşıyor.

Tatlıses'in en bilinen parçaları arasında yer alan 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısı ile harmanlanan 'Gözleri Bela Kız' eğlenceli yapısıyla müzikseverlerin enerjisini yükseltecek.

'İmparator' dostlarıyla kamera karşısında

Tatlıses'in şarkının klibi için yönetmen Onur Oğuz'un kamerasının karşısına geçti. Stüdyo ortamında çekilen klipte Tatlıses'e, ünlü sanatçılar Ceylan, Yudum ve Günel eşlik etti. - İSTANBUL