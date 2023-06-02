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İbrahim Kalın, 'Hiç Oldum' türküsünü seslendirdi

İbrahim Kalın, 'Hiç Oldum' türküsünü seslendirdi

Kültür Sanat Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Erkan Oğur'a ait 'Hiç Oldum' türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Erkan Oğur'a ait "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü ve müziği kendisine ait olan "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi. Kalın, düzenlemesi de Erkan Oğur'a ait olan türküye daha önce klip çekmişti. Sözcü Kalın, ayrıca daha önce şehitler için Mağusa Limanı gibi birçok türküyü seslendirmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

İbrahim Kalın Erkan Oğur Kültür Sanat Haberler

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