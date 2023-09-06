İbrahim Coşkun'un 'Ben Anadolu' Sergisi Taksim Sanat'ta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'nin düzenlediği kamusal sergi alanı Taksim Sanat, 11-30 Eylül tarihlerinde İbrahim Coşkun'un 'Ben Anadolu' sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, Anadolu'nun izlerini ve sanatçının kişisel hikayesini bir araya getirerek, geçmiş ve geleceğin buluştuğu bir evrende izleyicilere rehberlik ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ'nin düzenlediği kamusal sergi alanı Taksim Sanat, 11-30 Eylül tarihlerinde İbrahim Coşkun'un "Ben Anadolu" sergisine ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini öne çıkaran çeşitli sanat disiplinlerinde bir dizi sergiye ev sahipliği yapan Taksim Sanat, yepyeni bir sergiyi daha sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sanatçı İbrahim Coşkun'un Anadolu'nun izlerini ve kendi kişisel yolculuğunu anlattığı eserlerinden oluşan "Ben Anadolu" sergisi, 11 Eylül'de kapılarını açacak.

Sanatçının kendine has üslubu ve ustalığı, eserlerinde sıradışı bir çekim etkisi yaratıyor. İzleyiciyi bağlayan ve büyüleyen özel bir atmosfer sunan eserlerdeki "toprak" hissi, Anadolu'nun izlerini ve sanatçının kendi kişisel yolculuğunu ifade eden soyut peyzaj anlatılarına dönüşüyor. İzleyiciyi bağlayan ve büyüleyen özel bir atmosfer sunan eserlerdeki dağlar, taşlar, toprak ve çarpıcı detaylar, sanatçının Anadolu coğrafyasındaki anılarına ve içsel duygularına bir pencere açıyor.

SERGİ ÜCRETSİZ OLARAK ZİYARET EDİLEBİLECEK

İbrahim Coşkun'un "Ben Anadolu" sergisi, Anadolu'nun izlerini ve sanatçının kişisel hikayesini bir araya getirerek, geçmiş ve geleceğin buluştuğu bir evrende izleyicilere rehberlik ediyor. Bu sanatsal yolculuğuna katılmak isteyenler, İbrahim Coşkun'un büyüleyici eserlerini görmek için 11-30 Eylül 2023 tarihlerinde Taksim Metrosu'nun birinci katındaki Taksim Sanat'ı ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.