İBB Sinemada Etkinliği Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, son yılların ses getiren filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak olan 'Sinemada' etkinliğini düzenliyor. Film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen ve oyuncularla söyleşiler ve atölyeler de gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, "Sinemada" etkinliği ile son yılların ses getiren filmlerini sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre ilki 2021'de yapılan etkinlik bu yıl Büyükada Atatürk Meydanı, Büyükada Taş Mektep, Heybeliada Pazar Meydanı, Kınalıada İskele Meydanı ve Burgazada Eski İskele Meydanı'nda 8-16 Temmuz'da FilmKoop iş birliğinde düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen ve oyuncularla söyleşiler ve atölyeler de yapılacak.

FİLM-YÖN Başkanı Biket İlhan, SE-YAP Başkanı Sevil Demirci, sinema yazarı Alin Taşçıyan ve yönetmen F. Serkan Acar, 8 Temmuz'daki açılışta "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sinema" konulu söyleşi gerçekleşecek.

Aynı gün Atıf Yılmaz'ın "Ah Güzel İstanbul" filmi, Büyükada Atatürk Meydanı'nda izlenebilecek.

Etkinlikte ayrıca "Kör Noktada", "Karanlık Gece", "Kurak Günler", "Aşk, Mark ve Ölüm" ve "İyi Patron (El Buen Patron)" filmleri de sinemaseverlerle buluşacak.