İBB Sergisi Protesto Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Artİstanbul Feshane'de açtığı sergi, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Sergideki eserlerin milli ve manevi değerlere hakaret içerdiği iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" adlı sergi, bazı sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi.

Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane önünde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, sergideki eserlerin milli ve manevi değerlere hakaret içerdiğini söyledi.

Tepkilerinin siyasi değil kültürel olduğunu ifade eden Mican, "Kültür sanat adı altında burada sergilenen şeyler kesinlikle sapkınlığı özendirmektedir ve bizim manevi dokumuzla milli kültürümüzle yakından uzaktan alakası yoktur, örtüşmemektir, çatışmaktadır." dedi.

Mican, serginin kaldırılması için resmi kurumlara da müracaat ettiklerini anlatarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının da buna müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi.

Açıklamanın ardından grup üyelerinden bazıları Artİstanbul Feshane önünde güvenlik önlemi alan polis engelini aşarak içeri girmek istedi.

Polisin geçişe izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Gruptakilerin geri çekilmesi üzerine polis ekiplerinin yanına gelen bazı STK temsilcileri, "Sizi seviyoruz. Bizim tepkimiz sergiyi yapanlara." diyerek polisleri alkışladı.