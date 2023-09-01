İBB Şehir Tiyatroları Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Oyun Hazırlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir oyun hazırlıyor. Oyunda 300'ü aşkın oyuncu ve 20 kişilik dans ekibi yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir oyun hazırlıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatroları sezona, 16-17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek "Bu Memleket Bizim" oyunuyla başlayacak.

Şehir Tiyatrosu Orkestrasının da eşlik edeceği oyunda 300'ü aşkın oyuncu ile 20 kişilik dans ekibi de sahne alacak.

Oyun, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk", Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye Destanı", Erol Toy, İsmet Küntay, Samim Kocagöz ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun metinlerinden parçalar ile birçok yazarın bazen bir cümle ya da bir pasajla katıldığı metinden oluştu.

Eserin yönetmenliğini Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir üstlendi.???????