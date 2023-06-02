İBB Şehir Tiyatroları Açık Hava Yaz Oyunları, 9 Haziran'da 'Tartuffe' ile başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 'Açık Hava Yaz Oyunları' 9 Haziran'da 'Tartuffe' oyunuyla başlıyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Moliere'in yazdığı, Orhan Veli Kanık'ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir'in yönettiği 'Tartuffe', 9 ve 10 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi ise 11 Haziran'da sahnelenecek. 'Açık Hava Yaz Oyunları' ağustosta yeni oyunlarla devam edecek.