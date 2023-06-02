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İBB Şehir Tiyatroları Açık Hava Yaz Oyunları, 9 Haziran'da 'Tartuffe' ile başlıyor

İBB Şehir Tiyatroları Açık Hava Yaz Oyunları, 9 Haziran'da 'Tartuffe' ile başlıyor

Kültür Sanat Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 'Açık Hava Yaz Oyunları' 9 Haziran'da 'Tartuffe' oyunuyla başlıyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Moliere'in yazdığı, Orhan Veli Kanık'ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir'in yönettiği 'Tartuffe', 9 ve 10 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi ise 11 Haziran'da sahnelenecek. 'Açık Hava Yaz Oyunları' ağustosta yeni oyunlarla devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının düzenlediği "Açık Hava Yaz Oyunları" 9 Haziran'da "Tartuffe" oyunuyla başlıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Moliere'in yazdığı, Orhan Veli Kanık'ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir'in yönettiği "Tartuffe", 9 ve 10 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi ise 11 Haziran'da sahnelenecek.

"Açık Hava Yaz Oyunları" ağustosta yeni oyunlarla devam edecek.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Kültür Sanat

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