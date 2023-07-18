İBB Metro İstanbul Yaz Etkinlikleri Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul'un düzenlediği yaz etkinlikleri başladı. Metro İstanbul Yaz Okulu ve Açık Hava Sinema Günleri programları Esenler Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Açık Hava Sinema Günleri, yerli ve yabancı kült filmleri 24 Ağustos'a kadar sinemaseverlere sunacak. Yaz okulunda ise çocuklara çeşitli etkinlikler ve ebeveynlere de farklı aktiviteler sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul'un düzenlediği "Yaz Etkinlikleri" başladı.

İBB'nin yazılı açıklamasına göre "Metro İstanbul Yaz Okulu" ve "Açık Hava Sinema Günleri" programları, Metro İstanbul'un Esenler Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Bugün başlayan "Açık Hava Sinema Günleri", yerli ve yabancı kült filmlerle 24 Ağustos'a kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

Filmler her hafta salı ve perşembe günleri saat 21.00'de gösterilecek.

Çocuklar ve ebeveynleri için düzenlenen "Metro İstanbul Yaz Okulu" etkinliği de 1 Eylül'e kadar sürecek.

Yaz okulunda çocuklara robotik kodlama, aikido, atletizm, karikatür, çizgi roman atölyesi, geri dönüşüm atölyesi, yangın bilinçlendirme eğitimi, badminton, voleybol, basketbol, bilim otobüsü ve çocuk hakları eğitimi verilirken ebeveynler de yüz yogası ve toprak saksı yapımı gibi etkinliklere katılabilecek.

Etkinlik takvimine şehrin kültür sanat platformu Radar İstanbul'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.