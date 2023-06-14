İBB Kültür Dairesi, Çocuklar İçin Kültür Mirası Gezileri Düzenliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Küçük Rehberler Projesi ile çocuklar Yerebatan Sarnıcı ve Bukoleon Sarayı'nı rehberler eşliğinde geziyor. Proje, çocukların kültür mirası alanlarını keşfetmeleri ve İstanbul'u tanımaları amacıyla hayata geçirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Küçük Rehberler Projesi ile çocuklar rehberler eşliğinde Yerebatan Sarnıcı'nı ve Bukoleon Sarayı'nı tanıyor.

Şehrin tarihine ve kültürüne hakim nesiller yetişmesi amacıyla İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve muhtarlıklarla işbirliği içerisinde 3 ay önce hayata geçirilen projeyle 7-12 yaş aralığındaki çocuklar kültür mirası alanları gezme imkanı buluyor. Dezavantajlı gruplar için önceliği bulunan projeyle Yerebatan Sarnıcı'nı ve Bukoleon Sarayı'nı gruplar halinde gezen çocuklara, rehberler tarafından yapının tarihi anlatılıyor, müzik dinletisi sunuluyor.

İBB Kültür Dairesi Başkanı Tolga Volkan Aslan, söz konusu projeyi turizmde altyapı modeli olarak hazırladıklarını söyledi.

Projenin büyümesini amaçladıklarını belirten Aslan, "Amacımız özellikle İstanbul'da yaşayan çocuklarımızın kenti keşfedebilmesi. Kültürel miras alanlarını, tarihi alanları ve kendi kültürel yapısını keşfedebilmeleri için aslında bir altyapı çalışması yapıyoruz. Proje 3 aydır lokal şekilde yürütülüyor. Bugüne kadar 1450'ye yakın çocuğumuzla buluşma şansımız oldu. Yaz döneminde de devam ettireceğiz. Projeyi daha da genişletip daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Projenin sürdürülebilir olması için kişi ve süre sınırı koymadıklarının altını çizen Aslan, tarihi ve kültürel alanların tanıtılmasını eğitimin bir parçası olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Kenti tanıyan bir nesil için çabaladıklarını aktaran Aslan, "4-5 yıl sonra kentini daha iyi tanımış bir nesle kavuşmak için sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Kendi içinde açılımları olan bir proje. Şimdilik kurumlarla yürütüyoruz, ileride başvurulara açık hale getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Aslan, proje kapsamında yaş gruplarının talebe göre esnetilebildiğine vurgu yaparken, İstanbul'da mümkün olduğu kadar daha çok çocuğa ulaşabilmek amacıyla projenin ikinci aşaması için çalıştıklarını anlattı.

Tarihi alanları gezdikleri için heyecanlı ve mutlu olduklarını, heykelleri ve kalıntıları hayranlıkla incelediklerini anlatan çocuklar da tarihi güzelliklerin herkes tarafından görülmesi gerektiğini belirterek, yaşıtlarını tarihi alanları gezmeye davet etti.