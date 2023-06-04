İBB iştiraki Metro İstanbul, gençlerin hayallerini duvarlara taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Levent istasyonunda gençlerin hayallerini duvarlara taşıdı. Toplam 40 öğrencinin katıldığı etkinlikte gençler, 100 yıl sonra hayal ettikleri dünyayı çizdi. Sanatçı Birim Erol'un etkinliğe dair yaptığı bilgilendirmenin ardından öğrenciler sprey, pastel ve akrilik boyaları kullanarak hayallerini müzik eşliğinde tuvallere yansıttı. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, etkinliklerle yukarıdaki dünyayı metrolara ve istasyonlara taşıdıklarını belirterek, gençlere özgürlük sağlamak istediklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Levent istasyonunda, lise öğrencileri ve sanatçı Birim Erol'u bir araya getirdi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre toplam 40 öğrencinin katıldığı etkinlikte gençler, 100 yıl sonra hayal ettikleri dünyayı çizdi.

Sanatçı Birim Erol'un etkinliğe dair yaptığı bilgilendirmenin ardından öğrenciler sprey, pastel ve akrilik boyaları kullanarak 100 yıl sonra hayal ettikleri dünyayı müzik eşliğinde tuvallere yansıttı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, metroların kentin birer yansıması olduğunu belirterek, "Etkinliklerimiz ile yukarıdaki cıvıl cıvıl dünyayı metrolara ve istasyonlarımıza taşıyoruz. Bugün Levent istasyonumuzda gençleri kullanacakları malzemeler ve tarzları konusunda tamamen özgür bırakarak yüz yıl sonra nasıl bir dünya hayal ettiklerini sorarak kendi hayallerini eğlenerek ve çizerek tuvale yansıtabilecekleri bir alan açtık." dedi.

Soy, metro duvarlarının grafiti sanatıyla uğraşanlar için gözde mekanlar olduğuna dikkati çekerek, "Buna normalde izin veremiyoruz ancak bugün duvarlarımızı kaplayarak istediklerini yazabileceklerini söyledik. Gençler en çok özgürlük istiyor. Biz de bu konuda onlara küçük de olsa bir özgürlük sağlamak istedik. Yolcularımız da istasyondan geçerken etkinliğimizin bir parçası oldular. Burada çizilen bütün eserleri istasyonlarımızda sergileyerek İstanbullular ile buluşturacağız." açıklamasında bulundu.

Metro İstanbul yolcularının yoğun ilgi gösterdiği etkinliği istasyondan geçmekte olan yazar Emre Kongar ve tiyatro oyuncusu Tuğrul Çetiner de ziyaret etti.???????