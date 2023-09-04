İBB, Cumhuriyetin 100. yılını '100' adlı gösteriyle kutlayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyetin 100. yılını, '100' adlı gösteriyle yad edecek. Gösteride ünlü piyanist Fahir Atakoğlu'nun besteleri yer alacak ve birçok ünlü oyuncu rol alacak. Gösteri, 9 ve 10 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izlenebilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyetin 100. yılını, "100" adlı gösteriyle yad edecek.
İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özen Yula'nın yazıp yönettiği gösteride, ünlü piyanist Fahir Atakoğlu'nun besteleri yer alacak.
Hakan Şensoy'un orkestra şefliğini üstlendiği gösteride, Timur Acar, Sezin Akbaşoğulları, Burak Deniz, Ozan Dolunay, Beyti Engin, Güven Kıraç, Tansel Öngel, Tansu Taşanlar ve Vahide Perçin rol alacak.
Gösteri 9 ve 10 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izlenebilecek.