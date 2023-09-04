İBB, Cumhuriyetin 100. yılını '100' adlı gösteriyle kutlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyetin 100. yılını, '100' adlı gösteriyle yad edecek. Gösteride ünlü piyanist Fahir Atakoğlu'nun besteleri yer alacak ve birçok ünlü oyuncu rol alacak. Gösteri, 9 ve 10 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izlenebilecek.