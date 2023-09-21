İBB CRR Senfoni Orkestrası İtalya'da konser verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, İtalya'da konser verecek. Konserde Batılı bestecilerin Türk kültüründen etkilenerek kaleme aldığı eserler ve çok sesli Türk müziğinin seçkin eserleri seslendirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, İtalya'da konser verecek.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, topluluk, 26 Eylül'de İtalya'nın tarihi Pavia kentinde Teatro Fraschini'de dinleyiciyle buluşacak.

Başlığı "Turquerie!" olarak belirlenen konser saat 21.00'de başlayacak ve konseri CRR genel sanat yönetmeni, maestro Murat Cem Orhan yönetecek.

Konserin ilk bölümünde, Batılı bestecilerin Türk kültüründen etkilenerek kaleme aldığı eserler seslendirilecek. İkinci yarıda ise çok sesli Türk müziğinin üç farklı döneminden bestecilerin seçkin eserleri icra edilecek.

Orkestraya ismini veren ve Türkiye'nin önde gelen bestecilerinden Cemal Reşit Rey'in "Enstantaneler" eseri, Ferit Tüzün'ün Anadolu'nun 3 farklı yöresini anlattığı "Esintiler", Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" derlemeleri ve ayrıca Turgay Erdener'in "Obua Konçertosu" dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konserin obua solisti ise Sezai Kocabıyık olacak.