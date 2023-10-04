İBB, Beyoğlu Sineması'nın açılışını gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Beyoğlu Sineması'nın açılışı yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kültürel değerlerine sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Açılışta Türk sinemasının önemli bir eseri olan 'Kasaba' filmi gösterildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Beyoğlu Sineması'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un çok renkli, ele avuca sığmayan bir şehir olduğunu ifade etti.

Şehrin "ihmal edilen" noktalarına sahip çıkmak gibi çok önemli bir görevleri olduğunu söyleyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişi ile bağı zayıfladığı, hafızasını kaybettiği takdirde gerçekten çok şeyini yitirir. Biz, İstanbul'u bu sevgi ve saygıyla, özenle, titizlikle yönetiyoruz. İstanbul'un geçmişten bugüne taşıdığı değerleri ve güzellikleri, hiçbir ayrım yapmadan, saygıyla ve titizlikle sahipleniyoruz. Hiçbir güzelliğin yok olup gitmesine asla izin vermiyoruz. Buna tahammülümüz yok."

İmamoğlu, Beyoğlu Sineması'nın açılışında da aynı özeni, titizliği ve saygıyı gösterdiklerini dile getirerek, "Beyoğlu Sineması'nın içinde bulunduğu Halep Pasajı, yalnız İstiklal Caddesi'ne değil, ülkemizin tiyatro sanatına hayat vermiş, değer katmış bir mekan. Muhsin Ertuğrul'dan, Haldun Dormen'den, Ferhan Şensoy'dan daha nice ustalardan izler taşıyan bu pasaj, 1989'da Beyoğlu Sineması'nın açılmasıyla birlikte yeni bir işlev kazanmıştı." ifadelerini kullandı.

Burasının, sinema sanatı denince akla ilk gelen yerlerden biri olduğunu kaydeden İmamoğlu, dünya sinemasından özel örneklere yer veren Beyoğlu Sineması'nın, Türk filmlerinin gösterim şansı bulamadığı bir dönemde Türkiye sineması adına çok önemli bir merkeze dönüştüğünü belirtti.

İmamoğlu, bir Türk filmiyle perdelerini açan Beyoğlu Sineması'nın, bu topraklarda üretilmiş eserlere dönük süreci hassasiyetle yönettiğini vurgulayarak, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın ilk uzun metrajlı filmi "Kasaba"nın sinemaseverlerle ilk kez burada buluştuğunu anlattı.

Açılışa katılan sanatçı Türkan Şoray da herkesin Beyoğlu Sineması ile ilgili bir anısı olduğunu söyledi.

Beyoğlu Sineması'nın yıllarca kentin kültür sanat hayatına katkı sunduğunu ifade eden Şoray, sinema salonunun önünde uzun kuyrukların oluştuğu eski günlerine dönmesini diledi.

Açılışta, yönetmen Metin Erksan'ın "Sevmek Zamanı" filmi gösterildi.